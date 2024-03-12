Porsche расширяет линейку своих полностью электрических спортивных седанов. Taycan Turbo GT с пакетом Weissach специально адаптирован для гоночных трасс и ради улучшения соотношения мощности к весу лишена заднего сиденья. На этот раз Taycan превзошел Tesla.

С самого начала разработки Taycan компания Porsche стремилась превзойти Tesla с точки зрения производительности. Пришлось подождать несколько лет, чтобы Porsche смог превзойти Model S.

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Теперь Porsche, наконец, добилась своего – спустя 5 лет после дебюта Taycan в продажу поступила модернизированная версия, теперь доступная и в новом, топовом варианте Turbo GT. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 2,2 с и может развивать скорость до 305 км/ч.

За столь ошеломляющую производительность отвечают два двигателя суммарной мощностью 789 л.с., которые при использовании лаунч-контроля увеличивается до 1034 л.с. Дополнительно мощность можно увеличить до 1108 л.с. за 2 секунды, а максимальный крутящий момент составляет 1340 Нм. Получение этих огромных значений потребовало, помимо прочего, замены импульсного инвертора, управляющего электродвигателем, на инвертор с максимальным током 900 ампер (у ранее топового Turbo S — 600-амперный). Редуктор заднего моста также был усовершенствован и усилен (все версии Taycan имеют двухступенчатую коробку передач заднего двигателя).

Однако новый Taycan полностью раскрывает свой потенциал только после заказа пакета Weissach. Он предлагает дополнительные улучшения аэродинамики, включая воздушные дефлекторы под днищем и новый передний диффузор. Сзади появилось неподвижное антикрыло, отделанное углеродным волокном, обеспечивающее дополнительные 220 кг прижимной силы. Пакет Weissach также включает в себя отказ от всего оборудования, ненужного для езды по треку. Место штатных задних сидений занял специально подготовленный легкий кузов из углеродного волокна с вещевым отсеком за обшивкой сидений водителя и переднего пассажира. Аналоговый секундомер пакета Sport Chrono, который обычно расположен на приборной панели, а также коврики и коврик в багажнике также исключены. Кроме того, было уменьшено количество изоляционных материалов. Taycan Turbo GT с пакетом Weissach имеет зарядный порт только со стороны пассажира, с ручной неэлектрической крышкой. Вес также снижается за счет специального звукопоглощающего и термоизолирующего стекла и аудиосистемы Sound Package Plus с динамиками только спереди. Таким образом, снаряженная масса была снижена до 2220 кг.

Все эти изменения позволили установить на Нюрбургринге поистине превосходное время, которое Porsche Taycan Turbo GT с пакетом Weissach превзошел за 7:07,55 минуты, опередив Tesla Model S (Tesla S Plaid мощностью 1020 л.с. с пакетом Track Pack прошла Нюрбургринг за 7:25,2 минуты) и установив новый рекорд трассы для серийных электромобилей. Taycan Turbo GT также стал самым быстрым четырехдверным автомобилем на Нюрбургринге независимо от типа привода.





Taycan Turbo GT в стандартной комплектации оснащен пакетом Dynamic, который включает в себя подвеску Porsche Active Ride со специальной настройкой GT. Кроме того, в комплектацию входят специально разработанные высокопроизводительные летние шины, установленные на 21-дюймовых кованых дисках. У них рычаги фрезерованы специальным 3D-методом, что снижает вес и в то же время обеспечивает эффективную вентиляцию тормозов. Сами тормоза, естественно, керамические.