Опубликована очередная статистика StatCounter по браузерам

Наступил новый месяц и компания StatCounter представляет статистику по рынку браузеров на компьютерах и мобильных устройствах. Изменения за март наблюдаются незначительные.

В частности, Microsoft Edge по-прежнему не слишком привлекает к себе пользователей. За месяц браузер потерял 0,05% и его доля сейчас составляет 12,71%. Этот браузер предустановлен на сотнях миллионов компьютеров, но это не мешает пользователям отдавать предпочтение Google Chrome.

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Медленные темпы роста популярности браузера Microsoft могут также объясняться недавними изменениями для соответствия требованиям Евросоюза. Браузер теперь можно удалять из Windows без использования всяких обходных манёвров.

Microsoft остаётся только попытаться привлечь внимание потенциальных пользователей новыми функциональными возможностями. В частности, недавно была новость о появлении в браузере настройки для ограничения расхода оперативной памяти.

Google Chrome продолжает лидировать с долей 65,77%, которая за месяц выросла на 0,39%. Недавно был выпущен вариант Chrome для ARM под новые ноутбуки на процессоре Snapdragon X Elite. В результате доля Chrome скоро может стать ещё выше.

Google Chrome – 65,77% (+0,39%).

Microsoft Edge — 12,71% (-0,05%).

Apple Safari — 8,63% (-0,08%).

Mozilla Firefox — 6,61% (-0,64%).

Opera - 3,15% (+0,1%).

На мобильных устройствах соотношение следующее:

Google Chrome – 65,29% (-0,63%).

Apple Safari — 24,26% (+0,49%).

Samsung Internet - 4,41% (-0,01%).

Opera - 2,2% (+0,03%).

UC Browser — 1,44% (+0,11%).

Доля Microsoft Edge здесь всего 0,3%.