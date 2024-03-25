Часть из них доступны в Canary-версии браузера, предназначенной для разработчиков.

Новая стабильная версия Microsoft Edge принесла с собой дополнительный функционал, позволяющий осуществлять апскейлинг изображения, используя для этого технологии искусственного интеллекта. Помимо этого, компания Microsoft уже вовсю тестирует в предварительной сборке браузера еще два инструмента на базе ИИ, необходимых для улучшения опыта взаимодействия пользователей с приложением.

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Речь идет об апскейлинге изображений в браузере (это может быть абсолютно любое изображение) с помощью ИИ посредством вызова контекстного меню, которое вызывается правой кнопки мыши (либо отдельной клавишей на клавиатуре). Пользователю достаточно навести курсор на изображение и дважды нажать клавишу Ctrl. В результате этих действий на дисплее монитора отобразится окно, где будут показаны вкладка улучшенная картинка, а также панель масштабирования.

В Canary-версии браузера, предназначенной для разработчиков, появились и другие ИИ-функции, доступ к которым открывается после выполнения некоторых шагов.

Первая из них — это доступ к виртуальному помощнику Copilot с контекстным окном, содержащим до 18 000 символов, в то время как в стабильной версии доступно существенно меньшее количество символов.

Что касается второй новой функции, то она представляет собой усовершенствованный редактор изображений Microsoft Designer, запуск которого точно так же осуществляется посредством контекстного меню. Единственное, он открывается не в окне, которое крепится к странице, а в новой вкладке.

Следует уточнить, что данные нововведения доступны только в тех регионах, где официально доступен Microsoft Copilot. Со временем их количество будет увеличиваться (по крайней мере это было бы логично).