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Microsoft позволит ограничить расход памяти в браузере Edge
Новая функциональность Microsoft Edge позволит снизить нагрузку на оперативную память

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Компания Microsoft собирается предложить в своём браузере новую функциональность. Если вам кажется, что Edge расходует слишком много оперативной памяти, это скоро можно будет ограничить.

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Новый элемент управления нашли в версии Edge Canary. В частности, браузер может сокращать расход памяти, когда на компьютере запущена игра, или же можно выставить постоянное ограничение. Имеется ползунок, при помощи которого можно указать максимально доступный браузеру объём памяти. Меню под названием «Основные сведения о браузере» покажет, сколько памяти расходует браузер.

Сэкономив память в браузере, можно будет отдать её другим приложениям или же для более быстрой работы системы. Однако, если выставить слишком низкое значение доступной браузеру памяти, он может начать работать медленно.

Желающие могут протестировать эту функциональность, если состоят в программе Edge Insider. Доступ к опции есть лишь у ограниченного числа пользователей предварительной версии браузера.

Ещё разработчики готовят новый режим Game. Здесь собираются показывать руководства и подсказки при переходе с игры в браузер. При желании эту функцию можно будет отключить, если она вообще появится в финальном варианте браузера.

#microsoft #edge
Источник: neowin.net
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Microsoft Edge получит функцию контроля использования оперативной памяти
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