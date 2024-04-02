Напомним, что режим "Инкогнито" все-таки собирал данные пользователей.

После подачи коллективного иска в 2020 году, компания Гугл приняла решение удалить множество записей об активности пользователей в режиме "инкогнито" браузера Chrome.

Обвинения в адрес компании звучали за нелегальное слежение за личными данными пользователей, использующих "инкогнито" в Chrome. Истцы утверждали, что Google незаметно собирала информацию, становясь хранилищем сведений о жизни, увлечениях и привычках юзеров.

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Как ответ на претензии, Google согласилась пересмотреть свои методы сбора данных в режиме "инкогнито" и дать шанс блокировать чужие cookie-файлы на протяжении 5 лет.

Хосе Кастанеда, представляя Google, приветствовал решение проблемы, подчеркивая, что в режиме приватного серфинга собираемые данные не привязываются к личностям пользователей. Хотя иск на 5 миллиардов долларов не достиг цели в судебном порядке, у пользователей остается возможность обращаться с индивидуальными жалобами на компанию.