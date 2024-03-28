Chrome научится автоматически архивировать неиспользуемые вкладки

В бесплатном проекте Chromium был обнаружен код, который ссылается на функцию под названием «Tab Declutter» для платформы Android. В настройках она пока отсутствует.

При активации соответствующих флагов браузер Chrome получит возможность архивировать вкладки, которые посчитает неактивными. В результате Chrome может начать работать быстрее, когда в основном списке вкладок станет меньше. Остальные будут отправлены в архивный список. Пользователи смогут вернуть их оттуда или удалить окончательно.

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Неизвестно, как долго вкладка должна быть неиспользованной, чтобы превратиться в неактивную. Это вариант для тех, что открывает много вкладок и не хочет расставаться с ними, но при этом хочет проще ориентироваться в них.

Данная функциональность может появиться не раньше версии Chrome 125. Наличие кода означает, что Google работает над ней, но нет гарантий, что она в итоге будет представлена.

Также в Chrome для Android нашли возможность работать со сторонними менеджерами паролей и сервисами автозаполнения. Если данная функциональность активна, доступен вариант по умолчанию и опция «Использовать других поставщиков».