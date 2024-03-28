Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
Chrome научится автоматически архивировать неиспользуемые вкладки

реклама

В бесплатном проекте Chromium был обнаружен код, который ссылается на функцию под названием «Tab Declutter» для платформы Android. В настройках она пока отсутствует.

При активации соответствующих флагов браузер Chrome получит возможность архивировать вкладки, которые посчитает неактивными. В результате Chrome может начать работать быстрее, когда в основном списке вкладок станет меньше. Остальные будут отправлены в архивный список. Пользователи смогут вернуть их оттуда или удалить окончательно.

реклама

Неизвестно, как долго вкладка должна быть неиспользованной, чтобы превратиться в неактивную. Это вариант для тех, что открывает много вкладок и не хочет расставаться с ними, но при этом хочет проще ориентироваться в них.

Данная функциональность может появиться не раньше версии Chrome 125. Наличие кода означает, что Google работает над ней, но нет гарантий, что она в итоге будет представлена.

Также в Chrome для Android нашли возможность работать со сторонними менеджерами паролей и сервисами автозаполнения. Если данная функциональность активна, доступен вариант по умолчанию и опция «Использовать других поставщиков».

#android #chrome
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Google выпустила специальную версию Chrome, предназначенную для процессоров с архитектурой ARM
Google выпустила оптимизированную под Arm версию браузера Chrome для ПК с Windows
Google представляет более быструю версию Chrome для Windows ноутбуков на Snapdragon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
73
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
34
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
4
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
8
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
9
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
13
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
+
Глава студии Larian рассказал о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте
+
Армия РФ начала применять в СВО модернизированные гиперзвуковые «Оникс» и танковые ракеты «Инвар-М1»
1
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
43
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
В Google Кошельке изменились условия при оплате с помощью мобильного телефона через NFC
+
Украина получит 1,5 млрд долларов финансовой помощи от Великобритании и Японии
+
Reuters: китайский широкофюзеляжный лайнер COMAC C929 находится на стадии детального проектирования
+
Defense Post: Южная Корея вдвое сократила первоначальный заказ на истребители KF-21 Boramae
1
Google выпустила специальную версию Chrome, предназначенную для процессоров с архитектурой ARM
+
В этом году SK hynix будет получать от реализации HBM двузначную долю выручки
+

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
17
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
6
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
31
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
14
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
19
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
19
Для сдерживания стремительно растущих ВМС Китая США могут принять "Закон о кораблях"
3
Для укрепления своей экономики Китай может вернуться к валютной стратегии "нищий-сосед"
+
США сигнализируют о готовности сменить власть в Израиле
4
Китай запретил использовать процессоры Intel и AMD в компьютерах госструктур
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
18:32
Ни хрена ты хату засрал.
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
Apsheronsky tchai
18:16
Слышу топот копытцев красноглазиков, спешащих натолкать Чумбе полную панамку добра.
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Олег Власов
18:15
Как может голодать народ живущий в регионах,где сунь в землю железный штырь и он прорастёт и заколосится а в саваннах бродят бесчисленные стада бесхозного скота,в России в условиях вечной мерзлоты выр...
ООН: человечество в год выбрасывает в мусор продуктов питания на $1 трлн, а 720 млн людей голодают
klopcha
18:01
Только тут РФ не при делах. Это разборки Англии и Франции больше. То что Император поддерживал, мало влияет. Исправит история и сами американцы. Путин слабый лидер, ему не до США.
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
AndyNebula
18:01
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
DIP48
17:57
Еще один вариант
Генерал Пеллистранди: У ВСУ лишь два варианта – отступать или нести тяжелые потери
DIP48
17:56
Казалось бы, а причем здесь майдан ?)))
Генерал Пеллистранди: У ВСУ лишь два варианта – отступать или нести тяжелые потери
DIP48
17:52
Есть еще два варианта. Экстракшен до Канады всей свидомой кодлой или в плен.)))
Генерал Пеллистранди: У ВСУ лишь два варианта – отступать или нести тяжелые потери
Eaeц
17:50
гы гы гы Чумба, продолжает троллить определённую группу озабоченных )))
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
BruteForce
17:46
*традиционно поссал на мерзкую рожу Чумбы* Статью традиционно не читал.
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем