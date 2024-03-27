До конца года ожидается появление компьютеров на процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite

Компания Google представила новую версию браузера Chrome для Windows-ноутбуков, которые работают на чипах Qualcomm Snapdragon. Эта версия браузера должна принести на подобные устройства радикальный рост скорости. Браузер уже можно скачать.

Хотя ноутбуки на чипах Snapdragon уже существуют, в первую очередь релиз нацелен на новое поколение устройств на будущем процессоре Snapdragon X Elite. Разработчик обещает, что он будет намного опережать предшествующий Snapdragon 8cx Gen 3. Однако, браузер будет полезен и на существующих компьютерах на других Snapdragon.

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Google говорит о многолетней совместной работе с Qualcomm над платформой Android. Qualcomm постарается потеснить Intel и AMD на рынке персональных компьютеров, чему должен поспособствовать быстрый браузер.

Первые устройства на Snapdragon X Elite ожидаются в середине года. Этот процесс обладает 12 вычислительными ядрами Oryon. Обещано двукратное повышение производительности по сравнению с Intel Core i7-1360P и i7-1355U 13-го поколения при уменьшении расхода энергии на 68%. Чип производится на техпроцессе TSMC 4 нм. Его частота варьируется от 3,8 ГГц до 4,3 ГГц.

Обещано, что множество игр будут работать на устройствах с этим процессором почти на максимально возможной скорости без изменения в коде.