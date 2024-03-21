Выпущена очередная версия самая популярного браузера в мире

На этой неделе состоялся релиз браузера Chrome версий 123.0.6312.58/59 для Windows и macOS и 123.0.6312.58 для Linux. В них компания Google закрыла 12 уязвимостей. Об их использовании в реальных атаках ничего не известно. В ближайшее время производители других браузеров на Chrome также должны закрыть эти уязвимости.

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В блоге Google приведено описание 7 из 12 уязвимостей, которые были найдены сторонними специалистами по информационной безопасности. Уязвимость CVE-2024-2625 Google отнесла к категории высокого риска. Она относится к движку Javascript V8. Пять уязвимостей несут с собой средний риск. Пара уязвимости могут применяться для внедрения и исполнения кода. Нашедшие эти уязвимости сторонние специалисты получили в общей сумме $22000. Какие уязвимости Google обнаружила сама, компания не сообщает.

Новых функциональных возможностей в Chrome 123 нет.

Кроме компьютеров на Windows, Linux и Mac, версии 123.0.6312.40 и Chrome 123.0.6312.52 были выпущены для Android и iOS соответственно.