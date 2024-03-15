Chrome начнёт лучше защищать от фишинговых атак

Пользователи выходят в интернет через браузеры, поэтому степень их защиты важна для сохранности пользовательских данных и конфиденциальности. Переход по сомнительным ссылкам является одной из наиболее частых причин заражения компьютеров вирусами наряду с электронными письмами.

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По этой причине разработчики браузеров несут большую ответственность и должны обеспечивать высокую степень защиты от попыток атак со стороны злоумышленников. Браузер Chrome является наиболее популярным, поэтому его безопасность крайне важна. Компания Google объявила о масштабном обновлении безопасности.

Одно обновление относится к пользователям браузера на всех платформах, а другое только на iOS. Браузер отслеживает посещаемые сайты и может выдавать предупреждение о том, что адрес считается небезопасным. Для этого на компьютерах создаётся список и при каждом посещении браузер сверяется с этим списком. Обновляется он примерно каждые полчаса или час. Google считает, что это было недостаточно быстро, поскольку в среднем вредоносные сайты существуют не более 10 минут.

Отныне список будет обновляться в реальном времени. Когда Google найдёт опасный сайт, браузер Chrome получит информацию для защиты пользователя. Google рассчитывает увеличить уровень блокировки фишинговых сайтов на 25%. Ещё было заключено соглашение с Fastly с целью управления сервером конфиденциальности Oblivious HTTP (OHTTP) между Chrome и функцией безопасного просмотра. Этот сервер не будет видеть реальный IP-адрес пользователей. Данная функциональность появится на ПК и iOS уже сегодня, а на Android позже в марте.

На iPhone браузер получает расширенную проверку паролей. Раньше браузер предупреждал, если пароль найден среди существующих утечек данных. Теперь будет выполняться сканирование в поиске паролей, которые используются в разных аккаунтах и которые Google посчитает слишком слабыми.