Новые смартфоны Samsung будут представлены 11 марта

Неоднократно появлялись утечки данных о характеристиках смартфонов Galaxy A55 и Galaxy A35, анонс который запланирован на 11 марта. На этот раз утечка представляет собой не просто описание характеристик или изображения устройств. Вместо этого появился целый 15-минутный видеообзор, причём на русском языке. Поначалу этот обзор был опубликован на китайской платформе Bilibili.

Обозреватель рассказывает об использовании восьмиядерного процессора Samsung Exynos 1480 на частоте 2,75 ГГц, который работает на уровне чипа Qualcomm Snapdragon 778G трёхлетней давности. Был проведён ряд тестов, показавших уровень производительности выше по сравнению с предшественником. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench результаты увеличились на 20%. 15-минутное тестирование процессора не приводило к снижению частоты и падению производительности.

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Графический процессор Xclipse 530 создан совместными усилиями Samsung и AMD на архитектуре RDNA 2. Его возможности должны превосходить чип Mali из Galaxy A54. В обзоре прирост производительности составлял 31,4% в тестах Geekbench. Производительность блока нейронных вычислений выросла на 167%.

Аппарат получил 6 ГБ оперативной памяти и хранилища 128 ГБ, есть поддержка карт памяти. Будет также выпущена конфигурация 8/256 ГБ.

Ранее сообщалось об экране размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Здесь ожидается основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная и макро по 5 Мп, передняя 32 Мп. Под экраном будет находиться сканер отпечатков пальцев.