Очередной смартфон Samsung может быть представлен в ближайшие пару недель

Представив главные в году флагманские смартфоны Galaxy S24, компания Samsung получила возможность сосредоточиться на более доступных по цене аппаратах серии Galaxy A, которые при этом продаются в большем количестве. Линейка Galaxy A7x осталась в прошлом, поэтому главной моделью на этот раз будет Galaxy A55. В преддверии её анонса инсайдер Мукул Шарма показал фотографии смартфона и назвал некоторые характеристики.

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Дизайн устройства будет привычным для смартфонов южнокорейского производителя. Сзади располагаются три камеры с основной с разрешением 50 Мп и другими 12 Мп и 5 Мп. Разрешение передней камеры будет равно 32 Мп.

Прежние слухи говорили о плоских сторонах смартфона и металлической рамке между ними. Объём хранилища может составлять 128 ГБ и 256 ГБ, объём оперативной памяти будет достигать 12 ГБ. Появление устройства на сайтах нескольких организаций сертификации наводит на мысль о том, что продажи начнутся уже скоро.

Ёмкость батареи составит 5000 мАч, мощность проводной зарядки будет 25 Вт. Аппарат работает на процессоре Samsung Exynos 1480 с графическим чипом Xclipse 530 в его составе. Ожидается размер плоского экрана 6,5 дюйма с частотой 120 Гц. Будут доступны два варианта синего и лилового цвета.

Прошлогодний Galaxy A54 был представлен в первой половине марта. Не исключено, что в эти же сроки будет анонсирован и новый аппарат.