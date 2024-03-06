Подтвердилось наличие процессора Exynos 1480 SoC, 6,6-дюймовой OLED-панели и аккумулятора емкостью 5000 мА*ч.

Телекоммуникационная компания из Бельгии нечаянно раскрыла полные характеристики предстоящего Samsung Galaxy A55, которая официально будет представлена 11 марта (на момент опубликования статьи, информация на сайте удалена). Данная утечка, содержащая подробности и официальные изображения, подтверждает предыдущие слухи и предоставляет полное представление о том, чего ожидать от данного нового смартфона.

реклама

A55 будет оснащен процессором Exynos 1480 SoC, который обеспечит оптимальную производительность как для повседневного использования, так и для мультимедиа. Подтверждается и наличие 6 ГБ оперативной памяти с увеличением объема до 12 ГБ, что позволит более плавно выполнять несколько задач. Объем встроенного хранилища будет начинаться от 128 ГБ, однако есть слот для карт MicroSD, который позволит расширить его до 1 ТБ, что обеспечит достаточно места для хранения данных. Дисплей в A55 является улучшенным по сравнению с A54. Он предлагает 6,6-дюймовую OLED-панель, обеспечивающую яркое изображение и широкие углы обзора. При этом в дисплеи сохранится центральное отверстие для селфи-камеры.

Конфигурация камеры осталась неизменной по сравнению с A54. Основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и макрообъектив на 5 МП удовлетворят различные потребности фотографии. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП для селфи и видеозвонков. A55 останется с аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, который также присутствовал в предыдущих моделях серии A. Программное обеспечение также делает шаг вперед, отказываясь от Android 13 в пользу последней версии, Android 14, что предложит доступ к новым функциям и, вероятно, более длительную поддержку программного обеспечения от Samsung.