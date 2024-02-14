До сих пор создавать аккаунты в мобильных приложениях было намного проще, чем удалять их

Некоторые мобильные приложения и игры для доступа требуют создать в них учётную запись. Создаётся она быстро, а вот возможность удалить её отсутствует почти всегда. Google собирается помочь пользователям с этой проблемой.

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Февральское обновление Google System Update содержит в своём составе дополнение к магазину Play Store (v39.7). Google утверждает, что пользователи смогут проще запрашивать в приложениях удаление аккаунтов или своих персональных данных.

Для этого нужно открыть страницу сведений о приложении, перейти по ссылке на сайт разработчика и там запросить удаление учётной записи и данных. Об этом изменении сообщается уже не в первый раз. В прошлом году Google говорила разработчикам приложений, что если в них есть возможность создавать аккаунты, то должна даваться возможность удалять эти аккаунты и данные в самом приложении или через интернет. Тогда же был опубликован пример того, как должен работать процесс.

Таким образом, пользователи получать большую конфиденциальность своих данных. Остаётся надеяться, что разработчики предложат и встроенные решения внутри самих приложений.