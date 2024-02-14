Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Google облегчает отправку эмоджи в ответ на сообщения
Google вносит изменения в свое приложение для сообщений, упрощая процесс отправки эмоджи в ответ на сообщения.

реклама

Google обновляет свое приложение для сообщений, делая общение еще более удобным и выразительным. Теперь пользователи смогут легко отправлять эмоджи в ответ на любые сообщения, делая диалоги более живыми и эмоциональными.

реклама

Эмоджи давно стали неотъемлемой частью цифрового общения, позволяя выражать чувства и эмоции без слов. Изначально появившиеся в социальных сетях, таких как Facebook, где посты можно было комментировать с помощью символических реакций типа "лайка", эмоджи-реакции быстро нашли свое место в мессенджерах вроде WhatsApp и iMessage.

Google не остается в стороне, интегрируя возможность реагировать на сообщения с помощью эмоджи в своем приложении для обмена сообщениями.

Специалисты считают, что с новым обновлением отправка эмоджи станет еще проще и интуитивно понятнее, и это сделает общение еще более непринужденным и веселым. 

#новости
Источник: computerbild.de
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
8
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
8
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
+
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
13
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Сколько стоит БПЛА «Герань», и выгодно ли запускать по 50 дронов-камикадзе за сутки
2
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
+
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
2
Garmin обновляет флагманские умные часы новыми функциями и улучшениями
+
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
OnePlus готовит Ace 3 Pro с флагманским процессором и рекордным объемом памяти
1
Первый дрон РФ с машинным зрением успешно ликвидировал катер ВСУ под защитой РЭБ
+
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
Приложение Gemini на Android уже можно установить в европейских и азиатских странах
+
FiiO возвращает к жизни кассетные плееры с новинкой CP13 для любителей аналогового звука
5
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд по выработке энергии
2
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
5

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
350
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
15
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
25
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
20
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
21
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
54
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6

Сейчас обсуждают

Dante1980
10:40
мой xbox
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
Dante1980
10:39
Где она столько стоит? В Турции? Или как это работает? Для одних мы берем удобный регион, для других "как получится"?
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
Артём Николаев
10:39
Всё, что меня интересует, не просто в баксах, а ещё и по "курсу Байдена". Отпуск в Альпах или на Красном море, последний Айфон или Самсунг, машинка немец или японец, комп вообще пофиг какой. Даже на д...
Презентация Nothing Phone (2a) состоится 5 марта
Вячеслав Ермолаев
10:38
Я бы полетел. На Земле слишком много идиотов развелось. Кстати, специально для них: Королёв мечтал не о полёте на Луну, он мечтал о полёте Марс. В 1960 году на Пленуме ЦК КПСС приняли решение о пол...
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
Eppius
10:34
Вовремя смылся из этого скама
Ряды OpenAI покинул один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта
Eppius
10:32
Да это просто наголовный дисплей и ничего больше. В Квесте вы хотя бы можете играть или фитнесс приложения юзать.
Поисковые запросы о возврате очков дополненной реальности Apple Vision Pro резко возросли
Влад Федоров
10:32
А я пошел по другому пути) главное - это игры, в которые будешь играть, и задачи, которые будешь делать) я вот играю в пое, танки и ведьмака, и 4070 мне хватит за глаза, надолго. Зато есть задачи по п...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Марат Камалуллин
10:30
Будут в убытке в случае если цена упадёт!
Аналитик Grayscale Майкл Чжао: апрельский халвинг биткоина принесет убытки майнерам
OgoGoLog
10:28
Не все, а большинство. Только некоторых от этого корёжит и им тяжело вписаться в действительную реальность.
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
OgoGoLog
10:27
Он с тобой на одном аккаунте.
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем