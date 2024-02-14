Google вносит изменения в свое приложение для сообщений, упрощая процесс отправки эмоджи в ответ на сообщения.

Google обновляет свое приложение для сообщений, делая общение еще более удобным и выразительным. Теперь пользователи смогут легко отправлять эмоджи в ответ на любые сообщения, делая диалоги более живыми и эмоциональными.

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Эмоджи давно стали неотъемлемой частью цифрового общения, позволяя выражать чувства и эмоции без слов. Изначально появившиеся в социальных сетях, таких как Facebook, где посты можно было комментировать с помощью символических реакций типа "лайка", эмоджи-реакции быстро нашли свое место в мессенджерах вроде WhatsApp и iMessage.

Google не остается в стороне, интегрируя возможность реагировать на сообщения с помощью эмоджи в своем приложении для обмена сообщениями.

Специалисты считают, что с новым обновлением отправка эмоджи станет еще проще и интуитивно понятнее, и это сделает общение еще более непринужденным и веселым.