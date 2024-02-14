Google представил обновление для Google Maps – функцию Immersive View, которая позволяет погружаться в трехмерный мир городов

Google обновил Google Maps, добавив функцию Immersive View. Теперь перед вами оживают города. Здания, машины, деревья и даже птицы – все в трехмерном изображении. Путешествие по карте становится похожим на прогулку.

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Основным нововведением стало возможность прогнозирования будущих событий. Благодаря специальному ползунку пользователи могут узнать о предстоящих изменениях погоды или загруженности дорог. Вместо привычной красной линии – живые изображения автомобилей.

Immersive View предлагает два режима. Первый уже доступен и позволяет осматривать достопримечательности и парки. Второй, предназначенный для просмотра маршрутов, появится в таких городах, как Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Пользователи смогут изучить каждый поворот и окружающую среду заранее.

Несмотря на реалистичность изображений, Google не использует фото в реальном времени. Создание 3D-карт происходит благодаря снимкам с Street View и аэрофотосъемке. В работе задействованы специальные 3D-камеры, искусственный интеллект и алгоритмы распознавания изображений.