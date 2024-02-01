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Компактный седан KIA EV4 объединяет классику и футуризм
KIA EV4 предстоит подождать до 2025 года

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Автопроизводитель KIA Motors в своём очередном внедорожнике собирается приложить сочетание традиционного внешнего вида и передовых элементов. Модель EV4 должна поступить в производство в начале 2025 года, предложив новый взгляд на электромобили. Концепт был показан в прошлом году, продемонстрировав характеристики внедорожника и внешний вид классического седана.

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Поначалу дебют EV4 был запланирован на более ранний срок, но потом его перенесли на несколько месяцев. Возможно, KIA решила постараться усовершенствовать автомобиль. Недавно в рамках телеконференции финансовый директор и вице-президент Kia У Чжон Джу говорил о решающей роли электромобилей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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KIA EV4 может стать конкурентом популярным электромобилям вроде Tesla Model 3. При этом здесь может быть передний привод вместе заднего или полного. Автомобиль может быть основан на существующей платформе E-GMP или на новой интегрированной модульной архитектуре (IMA). В последнем случае производственные затраты могут быть сокращены и аккумуляторы также будут дешевле.

#электромобили #kia
Источник: gizmochina.com
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