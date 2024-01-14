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BulgarNews
Автопроизводитель KIA примет участие в конкурсе новейших электрофургонов
Kia представила серию концептов электрических фургонов на выставке CES-2024 с широкими возможностями настройки, став последним автопроизводителем, вышедшим на этот высококонкурентный рынок

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Kia PV5 может быть сконфигурирован как пассажирский фургон, так и грузовой или рабочий фургон

Kia представила серию концепций электрических фургонов с широкими возможностями настройки на выставке потребительской электроники 2024 года во вторник, став последним автопроизводителем, вышедшим на этот высококонкурентный рынок. Электрические фургоны стали большим бизнесом, поскольку американцы привыкли доставлять больше вещей, а автопроизводители и их корпоративные клиенты ищут способы сократить выбросы.

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Rivian уже производит электрические фургоны для доставки для Amazon, своего крупнейшего инвестора, и недавно объявила, что продает фургоны и другим предприятиям. Ford продает E-Transit, а General Motors имеет дочернюю компанию Brightdrop, которая выпускает свои собственные электрические фургоны. Stellantis, материнская компания грузовиков Ram, скоро начнет продавать электрические фургоны Ram Promaster EV. 

В настоящее время Kia предлагает семейные минивэны с бензиновым двигателем, такие как Kia Carnival, а также электромобили и внедорожники. Но коммерческие фургоны бывают разными. Хотя некоторые из них могут быть сконфигурированы для перевозки пассажиров, они могут использоваться для перевозки грузов, таких как посылки для доставки. Они также используются рабочими, такими как сантехники и подрядчики, для переноски оборудования на рабочие площадки. Они должны быть легко настроены под различные бизнес-потребности, что Kia подчеркивает в своих автомобилях.

Среди трех концепт-каров, которые представил южнокорейский автопроизводитель, был фургон среднего размера под названием PV5. Сама Kia не называет автомобили фургонами, но благодаря своим прямоугольным формам и раздвижным дверям они подходят под это определение. Эта версия, которая станет первым из фургонов Kia, поступивших в продажу, представляет собой очень гибкий автомобиль, который можно быстро настроить для различных целей в течение рабочего дня.

Модельный ряд Kia PBV Concept. Рендеры фургонов, предоставленные Kia

В PV5 за передней «зоной водителя», в которой находится сиденье водителя и органы управления, будет отдельная секция кузова, которую можно будет снять, что позволит транспортному средству быть, например, пассажирским фургоном ночью, а днем переключаться на специализированный рабочий фургон.

Kia также показала более крупный фургон под названием PV7 и гораздо меньший фургон PV1, предназначенный для езды в тесных городских условиях. PV7 похож на большие фургоны, которые перевозят много груза или имеют несколько рядов сидений для людей. PV1 больше похож на очень маленькие фургоны, которые используются, когда не требуется много грузового пространства, но маневренность и простота парковки имеют первостепенное значение. 

Два больших и маленьких концептуальных фургона не такие гибкие и модульные, как PV5. Они по-прежнему имеют легко настраиваемые интерьеры, которые можно быстро перенастроить для различных целей, но без изменения всей секции кузова, как в случае с PV5.

На видео компании видно, как фургон с четырьмя колесами поворачивается в узких местах. Kia также объявила о планах сделать фургоны автономными. Но эти фургоны были показаны как концепт-кары, поэтому эти особенности, а также такие вещи, как сменные сегменты кузова, могут и не появиться в возможных серийных версиях.

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После запуска в производство фургоны Kia будут выпускаться на специальном заводе в Южной Корее с производительностью около 150 000 фургонов в год. Kia также предложит интегрированную систему управления автопарком и специализированную команду поддержки клиентов для своих будущих коммерческих клиентов, говорится в сообщении компании. Это похоже на системы управления и поддержки, предлагаемые как Ford, так и General Motors для своих крупных клиентов. Kia не предоставила цены на фургоны или какую-либо информацию о том, когда именно фургоны будут доступны для клиентов.

#kia #электро #автопроизводитель
Источник: edition.cnn.com
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