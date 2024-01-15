Зоны позади рабочего места водителя смогут видоизменяться, позволяя одному и тому же транспортному средству служить разным целям: оно может быть такси — днём, фургоном — ночью, автомобилем для отдыха — по выходным

На выставке CES 2024 южнокорейская автомобильная компания Kia представила инновационную модульную платформу PBV для будущих электрокаров. Этот передовой технологический подход позволяет динамически изменять задние зоны автомобильной кабины, обеспечивая возможность трансформации транспортного средства в зависимости от конкретных потребностей: от такси в дневное время до фургона в ночные часы и легкового автомобиля для отдыха в выходные дни. Интересным аспектом является сохранение неизменности зоны водителя, в то время как верхние части кузова могут быть легко заменены, используя гибридную технологию, включающую электромагнитное и механическое соединение.

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Кузова электрофургонов PBV представляют собой несварную конструкцию, что позволяет гибким элементам успешно адаптироваться к различным размерам автомобилей. На выставке были представлены четыре варианта PBV: базовый, фургон, высокая крыша и шасси с кабиной, каждый из которых оборудован просторными дверными проемами и вместительным внутренним пространством.

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Особое внимание внутри PBV уделяется программному обеспечению, включая системы управления автопарком, обновления через воздух и технологии искусственного интеллекта, предназначенные для индивидуальных бизнес-решений и прочего. Планы компании включают в себя запуск завода по производству электрокаров на базе PBV уже в 2025 году, что подчеркивает ее стремление внедрять инновационные концепции и функциональные возможности в автомобильной индустрии.