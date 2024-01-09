Технология дисплеев QD-OLED демонстрирует потрясающее качество изображения

Игровой монитор Alienware 34 QD-OLED в своё время задал новую планку качества изображения. Конкурентов в момент его появления особо не было.

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Сейчас конкуренция значительно сильнее, поэтому для сохранения лидерства компания Alienware представляет сразу два игровых монитора типа QD-OLED. Были представлены 32-дюймовая модель 4K (AW3225QF) и 27-дюймовая модель QHD (AW2725DF). Оба они применяют QD-OLED второго поколения производства Samsung Display.

Соотношение сторон у них изменилось на 16:9. Более крупная модель получила разрешение 4К и частоту 240 Гц, став первым игровым монитором OLED с такими высокими характеристиками. Модель 27 дюймов довольствуется разрешением QHD и частотой 360 Гц.

Более компактный монитор предназначается в первую очередь для киберспортивных соревнований, в том числе благодаря плоской панели. Основание занимает меньше места на рабочем столе. Более крупная модель мало отличается от Alienware 34, предлагая изгиб 1600R.

Максимальная яркость здесь достигает 1000 нит. Имеются сертификаты DisplayHDR True Black 400, AW3225QF поддерживает Dolby Vision. Максимальная яркость SDR снова равна 250 нит.

AW3225QF способен предложить высококачественную поддержку консольных игр. HDMI 2.1 с eARC сзади полноценно поддерживает Dolby Atmos, а экран поддерживает Dolby Vision. Имеется специальный консольный режим для тональной компрессии HDR.

Производитель даёт гарантию сроком на три года, стараясь развеять опасения по поводу выгорания OLED.





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AW2725DF оценили в $900, AW3225QF в $1300. Продажи начнутся уже в нынешнем квартале.