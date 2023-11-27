Система показала отличную производительность, но ко временем автономной работы возникают серьезные вопросы

AMD выходит в новый сегмент графических процессоров со своим первым графическим ускорителями класса Radeon x900 на базе архитектуры RDNA. На рынке высокопроизводительных мобильных устройств в течение последних нескольких лет доминировали Intel и NVIDIA, но AMD быстро догоняет их благодаря серии процессоров Ryzen. Недавний выпуск процессора Ryzen 9 7945HX3D в некоторой степени оставил Intel позади. Следующий шаг — попытаться конкурировать с высокопроизводительной графикой Nvidia.

Эта попытка стала возможной с выпуском Radeon RX 7900M, основанной на графическом процессоре Navi 31 с 4608 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти GDDR6. Это высококлассный графический процессор с TGP, мощность которого можно поднять до 180 Вт. Тесты показали, что ноутбук на базе процессора AMD в целом демонстрирует высокую производительность при рабочих нагрузках, связанных с процессором и графическим ускорителем:

реклама

Производительность графического процессора будет варьироваться в зависимости от игры. AMD Radeon RX 7900M — явный победитель в синтетических тестах, но если смотреть на игры, по крайней мере выбранные NBC, то RTX 4080 по-прежнему остается лучшим выбором, особенно когда включена трассировка лучей. «Есть еще одна вещь, которую следует учитывать. Это поддержка инструментов повышения производительности и создания контента, имеющие гораздо лучшую поддержку драйверов на платформе GeForce», — отмечает обозреватель.

У ноутбука M18 есть несколько проблем, которые Dell просто необходимо решить. Рецензент отмечает, что у системы возникают проблемы с внешними мониторами, где основной экран просто гаснет и не включается снова перед перезагрузкой. На ноутбуке M18 на базе процессора AMD встречаются различные незначительные ошибки, такие как проблемы с загрузкой, пропуск кадров при воспроизведении видео, зависания во время игр и необычно высокое энергопотребление в режиме ожидания.

Время автономной работы является для многих серьезным фактором при выборе этого ноутбука. Графическому процессору требуется больше энергии, что напрямую влияет на время автономной работы в играх. Когда система используется для просмотра веб-страниц, время автономной работы составляет всего 85 минут, что намного меньше, чем у системы на базе Intel. Обзор подтверждает, что в режиме ожидания система потребляет около 30 Вт, что может быть связано с конструкцией чиплета.

Серьезную озабоченность вызывает мощность ноутбука в режиме ожидания, составляющая 25,6 Вт. Это ненормально и она должна находиться в пределах 1–2 Вт. По этой причине обозреватель сказал, что систему следует рассматривать как настольный компьютер с аварийной батареей, а не как ноутбук, но даже настольные компьютеры не потребляют столько энергии, когда они находятся в режиме ожидания.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Система AMD может обеспечить превосходную производительность процессора при значительно более низкой цене по сравнению с системой Intel/RTX 4080, но потенциальные клиенты должны принять во внимание указанные проблемы прежде чем принимать решение о покупке. Огромным преимуществом является цена системы, составляющая 2499 долларов США по сравнению с 2849 долларами США за модель на базе Intel и Nvidia, согласно текущим ценам.