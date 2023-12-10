Исследования показали, что выгорание монитора замедлится при полноэкранном режиме.

Компания RTINGS, занимающаяся обзорами и рейтингами, провела исследование, посвященная выгоранию мониторов. Рассматривались современные мониторы, созданные для игр. Исследование опубликовано на интернет-портале Digital Trends.

Для исследования использовались мониторы Dell Alienware AW3423DWF, LG 27GR95QE-B и Samsung Odyssey OLED G8. Тестирование проводилось таким образом: на монитор выводили изображение, повышали яркость устройства до максимально возможного уровня и наблюдали за экраном на протяжении длительного периода времени. Итоги тестирования оказались положительными.

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Экраны работали на протяжении семисот часов (29,17 суток). За это время следы износа действительно появились, однако невооруженным глазом их не заметишь. Следы были обнаружены в центре монитора (формат – 16:9). Экспериментальным путем было выяснено, что экраны выгорают несколько медленнее, если вместо того, чтобы открывать несколько окон одновременно, использовать full-screen режим. Дело в том, что при режиме во весь экран устройство изнашивается более равномерно.

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Специалисты отмечают, что современные экраны настолько хороши, что даже через несколько лет после покупки качественного монитора выгорание едва ли будет заметно.