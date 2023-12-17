Небольшие компьютеры Asus двух размеров защищены от пыли и обходятся без вентиляторов

Взяв на себя заботу о бренде NUC, компания Asus представляет модель миниатюрного ПК NUC 13 Rugged. Последнее слово в названии говорит о наличии в нём не боящегося пыли корпуса. Кроме того, здесь применяется охлаждение без использования вентиляторов.

На выбор предложены чипы Intel N50, Atom x7211E и Atom x7425E мощностью 6 или 12 Вт. Количество оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, есть поддержка сразу двух мониторов с разрешением до 4К и два Ethernet 2,5 GbE.

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Asus утверждает, что эти компьютеры должны работать там, где не смогут большинство других. Этому способствует конструкция с бесшумным охлаждением, защита от пыли и возможность выдержать перепады температуры от нуля до 50 градусов Цельсия.

Внутри находится слот SODIMM и возможность установить 16 ГБ одноканальной памяти. Поддерживаются также хранилища eMMC вместимостью 64 ГБ, есть слот M.2 2280 для накопителей PCIe x2 NVMe, а также M.2 3042.

Для сетевых подключений, помимо двух разъёмов Ethernet 2,5 GbE, Asus предлагает беспроводную карту Intel AX210 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 56.2, а ещё возможность установки внешних антенн.

Имеются короткий (174 x 108 x 26 мм) и длинный варианты корпуса (174 x 108 x 36 мм) с резиновыми ножками и высотой около 3 мм. Длинная версия получила рёбра пассивного охлаждения и процессоры 12 Вт. Короткий компьютер работает на чипах мощностью 6 Вт и обходится без рёбер, перенося температуры до 40 градусов. Обе версии рассчитаны на круглосуточную работу на протяжении 5 лет, гарантия даётся сроком на 3 года.

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Компания пока не назвала розничную стоимость этих компьютеров. На странице на её сайте есть кнопка запроса цены для корпоративных покупателей.