ASUS выпустила обновление прошивки AGESA 1.1.0.1 для материнских плат Socket AM5, поддерживающих грядущие APU Phoenix

Компания ASUS начала выкладывать бета-версию обновления прошивки UEFI для своих материнских плат Socket AM5, содержащую новейший микрокод AMD AGESA 1.1.0.1. Если вы помните, в прошлом месяце компания ASRock выпустила собственное обновление прошивки с микрокодом AGESA 1.1.0.0. Это будет первая широко распространенная прошивка от ASUS, поддерживающая грядущие настольные APU Ryzen 8000G "Phoenix" и "Phoenix 2", и четвертый выпуск AGESA для них. Версия ComboAM5PI 1.1.0.1 содержит более новую версию блока управления системой (SMU) для "Феникса" и "Феникса 2" - SMU версии 76.75.0, по сравнению с версией 76.72.0 в старой версии ComboAM5PI 1.1.0.0, которую ASRock выпустила в ноябре.

Обновления прошивки UEFI от ASUS, содержащие AGESA ComboAM5PI 1.1.0.1, компания ASUS выпустила только для материнских плат на чипсетах AMD B650/E и X670/E, и только для линеек ROG, ROG Strix, TUF Gaming и ProArt - для серии Prime они пока не встречались. Важно еще раз подчеркнуть, что это бета-версия обновлений, и обладатели процессоров Ryzen 7000 "Raphael" не смогут извлечь из них никакой пользы, поскольку SMU для "Raphael" не менялся со времен ComboAM5PI 1.0.8.0. Проверьте наличие обновлений прошивки в разделе "Поддержка" на странице продукта вашей материнской платы на сайте ASUS.