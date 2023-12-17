ASUS представила GeForce RTX 4070 Turbo - видеокарту производительного сегмента с охлаждением типа "боковой вентилятор"

ASUS представила GeForce RTX 4070 Turbo - видеокарту производительного сегмента с охлаждением типа "боковой вентилятор", которое должно стать идеальным решением для условий с ограниченным воздушным потоком (например, в боксе для обработки ИИ). Карта имеет толщину строго в 2 слота, высоту не более той, которая считается полной высотой для аддонных карт (11,1 см), и длину 26,9 см. У нее нет бэкплейта, поэтому она могла бы дать немного больше пространства для дыхания соседней карте. Единственный разъем питания, 8-контактный PCIe, расположен в хвостовой части карты, а не в верхней, что обеспечивает дополнительный зазор.

Внутри ASUS Turbo RTX 4070 охлаждается медной пластиной, которая отводит тепло к алюминиевому каналу, вентилируемому боковым вентилятором. ASUS оснастила этот вентилятор высокопрочным двойным шарикоподшипником. Графический процессор RTX 4070, лежащий в основе карты, работает в референсных спецификациях NVIDIA с частотой разгона 2475 МГц и скоростью памяти GDDR6X 21 Гбит/с. Ее объем составляет 12 ГБ на 192-битной шине памяти. На карте есть два SMD-переключателя, переключатель "Turbo" отменяет программное управление вентилятором и удерживает вентилятор на крутой кривой, достигая 100% равномерности; в то время как переключатель VM_SW переключает между режимами "Тихий" и "Производительность", мы не знаем, использует ли это механизм двойного BIOS, или это физический переключатель для программного обеспечения ASUS GPU Tweak. Информацию о ценах ASUS не выпустила.