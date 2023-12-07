Обновление за декабрь закрыло 85 уязвимостей Android

В начале месяца компания Google выпустила обновления безопасности для операционной системы Android. Среди прочих была закрыта критическая уязвимость, которая позволяла дистанционно взламывать устройства без взаимодействия со стороны пользователей.

Уязвимость CVE-2023-40088 найдена в системном компоненте Android. Из-за неё память после освобождения может оказаться повреждённой и это даёт возможность дистанционно выполнять код. Не сообщается, применялась ли данная уязвимость на практике. Исправление закрывает ошибку в версиях от Android 11 до 14.

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Нужно помнить, что одного обновления со стороны Google недостаточно. Каждый производитель смартфонов должен представить собственное обновление для своих программных оболочек. Google выпускает обновления только для своих аппаратов Pixel, а владельцем других устройств предстоит подождать, и дождутся не все.

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Ещё были закрыты 84 другие уязвимости. Три из них являются критическими, остальные получили высокий приоритет. Некоторые затрагивают компоненты Qualcomm с закрытым исходным кодом.