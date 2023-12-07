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Компания Google наконец отреагировала на информацию о потере пользовательских данных в облачном хранилище Google Диск из-за ошибки в приложении для ПК. Источником неприятностей стала ошибка синхронизация в версии приложения 84. Из-за этого некоторые файлы не синхронизировались с облачным хранилищем. Проблемf не затронула ранее синхронизированные файлы, которые отображались в мобильном приложении или в браузере.
От пользователей требуется установка последней версии приложения Google Диск для ПК под номером 85.0.13.0 и новее. Там следует открыть настройки и активировать команду «Восстановить из резервной копий».
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В результате будет запущен фоновой процесс восстановления утраченных файлов. Приложение выдаст уведомление, когда процесс будет завершён. На рабочем столе появится новая папка Google Drive Recovery, где находятся несинхронизированные файлы. Если в работе инструмента восстановления возникнут проблемы, прямо в приложении можно будет оставить отзыв с хэштегом #DFD84.
Есть также вариант восстановления с использованием командной строки на Windows и macOS. Это вариант для тех, у кого резервная копия каталога учётной записи Диска находится в другом месте или кто хочет восстановить файлы в определённое место.
Опубликована информация для тех пользователей, которые могли выйти из аккаунта или удалить приложение. Им требуется не удалять и не перемещать папку
- Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS
- macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS.
Если был выполнен выход из аккаунта или приложение удалено, следует воспользоваться механизмом восстановления из резервных копий Windows или macOS Time Machine. После восстановления можно через командную строку вернуть утраченные данные.