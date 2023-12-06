Google открывает свой генеративный ИИ на Pixel 8 Pro уже сегодня

В среду компания Google анонсировала свою большую языковую модель Gemini. Среди прочего она будет работать на операционной системе Android, и первым смартфоном с поддержкой этого станет Pixel 8 Pro. Флагманский аппарат Google получит Gemini Nano. Это специальная версия для локальной работы на мобильных устройствах. В данном смартфоне имеется процессор Google Tensor G3, способный ускорять работу подобных больших языковых моделей.

В результате функциональность Pixel 8 Pro будет расширена. Например, приложение Recorder имеет функцию «Сводка», для работы которой сейчас нужен доступ в интернет. В сжатом виде она показывает перечень разговоров, интервью и презентаций. Gemini Nano избавит от необходимости выходить в интернет для получения этой информации.

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Также искусственный интеллект поможет в работе функции «Умный ответ» в почтовом сервисе Gboard. Ответы будут предлагаться с учётом контекста общения. Сейчас доступна предварительная версия для разработчиков, которую надо включать в настройках. Пока поддерживается работа только с WhatsApp, но в следующем году список приложений будет расширен.

Создатели Gemini Nano обещают сохранять конфиденциальность пользователей и работу без доступа в глобальную сеть.

Был обновлён чат-бот Google Bard, в результате чего и работа с ассистентом Pixel должна стать лучше. Обновления доберутся в том числе до устройств Pixel Tablet и Pixel Watch.

Более крупная языковая модель Gemini Pro войдёт в состав таких сервисов Google, как поиск, реклама и браузер Chrome. Ещё более мощная модель Gemini Ultra начнёт работать в следующем году и помогать дальше развивать искусственный интеллект.

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Сервис системы Android 14 под названием AI Core откроет разработчикам программного обеспечения доступ к функциональности ИИ вроде Nano. Этот сервис создан на основе наиболее современного аппаратного обеспечения Google, Qualcomm, Samsung и MediaTek.