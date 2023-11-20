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Смартфоны Pixel станут быстрее получать «бесшовные» обновления
Компания Google доработала доставку бесперебойных обновлений

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Система Android может обновляться таким способом, чтобы не мешать работать с устройствами их пользователям. Прежде обновления устанавливались медленно, но в Android 14 Google устранила этот недостаток. 

Обладатели последних поколений смартфонов Pixel пишут, что бета-версия Android 14 QPR2 установилась на их устройства крайне быстро. В частности, на процесс оптимизации уходит всего несколько минут. Это было замечено как на аппаратах Pixel 7, так и Pixel 6.

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Для такой установки обновлений используются разделы диска A/B. Пользователь работает с одним разделом, а обновление ставится на другой. После перезагрузки загружается уже обновлённый раздел.

Подобные обновления избавляют от необходимости освобождать дисковое пространство. Если в процессе установки обновления будут сбои и ошибки, они не затронут используемый в данный момент раздел устройства. В результате в работе аппарата сбоев не будет.

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Остаётся надеяться, что после ускорения установки бесшовных обновлений их возьмут на вооружение другие производители смартфонов, помимо Google, пишет Androidcentral.

#смартфоны #android #goog
Источник: androidcentral.com
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