Компания Google доработала доставку бесперебойных обновлений

Система Android может обновляться таким способом, чтобы не мешать работать с устройствами их пользователям. Прежде обновления устанавливались медленно, но в Android 14 Google устранила этот недостаток.

Обладатели последних поколений смартфонов Pixel пишут, что бета-версия Android 14 QPR2 установилась на их устройства крайне быстро. В частности, на процесс оптимизации уходит всего несколько минут. Это было замечено как на аппаратах Pixel 7, так и Pixel 6.

реклама

Для такой установки обновлений используются разделы диска A/B. Пользователь работает с одним разделом, а обновление ставится на другой. После перезагрузки загружается уже обновлённый раздел.

Подобные обновления избавляют от необходимости освобождать дисковое пространство. Если в процессе установки обновления будут сбои и ошибки, они не затронут используемый в данный момент раздел устройства. В результате в работе аппарата сбоев не будет.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Остаётся надеяться, что после ускорения установки бесшовных обновлений их возьмут на вооружение другие производители смартфонов, помимо Google, пишет Androidcentral.