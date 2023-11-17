На Android 14 можно прятать приложения и данные

Обладатели смартфонов часто хранят на них ключи к своей личной и рабочей жизни, финансовым данным и всему остальному. Если потерять смартфон, стать жертвой кражи или взлома через интернет, можно лишиться этих данных и денег. По этой причине безопасность и конфиденциальность на мобильных устройствах крайне важна. В Google об этом знают и в системе Android 14 предлагают новую функциональность под названием «Частное пространство».

Настройки этой опции были найдены в недавно представленной бета-версии Android 14 QPR2 1. Если нажать здесь на кнопку «Создать частное пространство», будет создан новый профиль пользователя. В нём можно прятать установленные на смартфоне приложения и файлы. Пока ведётся разработка этой возможности и функциональность ещё может быть расширена.

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Эту новинку нельзя назвать оригинальной, поскольку в программных оболочках других производителей нечто подобное уже существует. Например, это есть на аппаратах Oppo, OnePlus и Huawei. У Samsung имеется опция «Безопасная папка», хотя новый профиль пользователя здесь не создаётся.

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Рано или поздно функциональность Private Space появится на аппаратах Google Pixel, пишет wccftech.