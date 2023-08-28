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Одиночество среди толпы кошек: как сегодня живет 78-летний Юрий Антонов

Песни, которые написал Юрий Антонов по сей день популярны. Знаменитые хиты слушают по-прежнему миллионы людей. Но несмотря на всё это, сам маэстро Антонов живет не так уж и весело.
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Песни, которые написал Юрий Антонов по сей день популярны. Знаменитые хиты слушают по-прежнему миллионы людей. Но несмотря на всё это, сам маэстро Антонов живет не так уж и весело. 


Карьера Антонова сложилась самым удачным образом, поскольку музыкант сочинил десятки композиций, которые стали хитами. Антонов заслужил любовь зрителей, став самым выделяющимся музыкантом среди всех представителей эстрадного жанра СССР. Сам артист очень любил исполнять песни про любовь и счастье, однако сам в жизни так и не смог устроиться в плане семьи и отношений.

Музыкант три раза пытался создать счастливый семейный очаг, но всё тщетно. Браки распадались, пара разбегалась. 

Впервые Юрий женился когда ему было всего 20 лет. Его женой стала девушка Ида, которая всегда и везде была с ним. Однако огромную славу мужа она так и не смогла перенести. Поэтому, недолго пожив в браке, Ида уезжает в Америку, а Юрий остается в СССР. Спустя годы, артист признавался, что ни чуть не жалеет, что остался на Родине, так как именно здесь он стал популярным и получил большое признание народа. 

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Позже артист женился на югославке Мирославе Бобанович. Именно с ней музыкант решился поехать за рубеж. Однако пробыл Антонов за пределами родного СССР недолго. Юрий не смог жить не на Родине, поэтому решил вернуться. Мирослава не захотела возвращаться в СССР вместе с мужем, поэтому Юрий уехал один, а пара развелась.

Третья зарегистрированная жена Антонова стала девушка по имени Аня. Именно в этом браке у Юрия появилась дочка Люда. Но и этот брак был недолгим. Снова пара развелась, Анна с дочкой уехали за границу, где проживают и по сей день. 

Странным образом получилось, что все бывшие жены музыканта живут за рубежом. Помимо официальных браков у Юрия были сотни мимолетных романов, но как утверждает сам маэстро: "это всё в прошлом". Также у Антонова есть сын, рожденный вне брака, который живет в России, но музыкант ничего подробно об этом не говорит.

Вот уже десятки лет исполнитель мега-хитов живет в одиночку в огромном коттедже в Подмосковье. Всю свою заботу и любовь артист вкладывает в своих любимых кошек, собак и даже домашних птиц. У музыканта проживают более 30 котов и кошек, а также 16 собак, куры, гуси, белки и прочая живность.

В последние годы артист привык к одиночеству и тишине, поэтому какие-то концерты или шумные встречи на торжествах сейчас даются ему непросто. Хотя Антонов всегда был человеком, любящим спокойную обстановку.

Сейчас артист стал мелькать на экранах намного меньше, чем это было ранее. Но тут дело не только в любви к одиночеству, но в возрасте с различными болячками. 

А вам нравятся песни Юрия Антонова? 

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Теги

музыканты знаменитости артисты шоу-бизнес певцы юрий антонов
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