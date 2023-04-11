Вьетнамский ритейлер опубликовал ассортимент видеокарт GeForce RTX 4070 от нескольких разных брендов. Такое обилие моделей и торговых марок говорит о значительном количестве оборудования на старте продаж, до которого, по слухам, осталось всего несколько дней. Однако цены на эти чипы довольно высоки: они начинаются примерно с $800.
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На сайте Bpstore.vn представлены видеокарты GeForce RTX 4070 от ASUS, Gigabyte, MSI и Zotac. Цены варьируются от 17,9 млн вьетнамских донгов ($637 без НДС) за Gaming GeForce RTX 4070 Trinity OC от Zotac до 25,9 млн донгов ($916) за предварительно разогнанную ASUS GeForce ROG Strix RTX 4070 OC Edition. Эти цены значительно выше РРЦ NVIDIA – $599.
Важно отметить, что ритейлеры часто пользуются спросом на не анонсированное оборудование и устанавливают цены на продукты значительно выше РРЦ, поэтому огромная наценка не является показателем реальной стоимости на старте.
Ожидается, что NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 в середине апреля. Многие ее технические характеристики были известны уже давно, несмотря на то, что компания не раскрывала их официально. Стандартная версия GeForce RTX 4070 имеет кристалл AD104 с 5888 ядрами CUDA, работающими на частоте от 1920 МГц до 2475 МГц. Новая средне-бюджетная модель имеет подсистему памяти GDDR6X объемом 12Gb и 192-битный интерфейс.
Несмотря на уменьшенный кристалл, ожидается, что GeForce RTX 4070 обеспечит около 29 TFLOPs вычислительной мощности, что сопоставимо с GeForce RTX 3080.