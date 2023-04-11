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Kachka За пост начислено вознаграждение
RTX 4070 появилась у первых продавцов - цены удивляют покупателей
До РРЦ новой карте от NVIDIA ещё далеко.
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Вьетнамский ритейлер опубликовал ассортимент видеокарт GeForce RTX 4070 от нескольких разных брендов. Такое обилие моделей и торговых марок говорит о значительном количестве оборудования на старте продаж, до которого, по слухам, осталось всего несколько дней. Однако цены на эти чипы довольно высоки: они начинаются примерно с $800.

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На сайте Bpstore.vn представлены видеокарты GeForce RTX 4070 от ASUS, Gigabyte, MSI и Zotac. Цены варьируются от 17,9 млн вьетнамских донгов ($637 без НДС) за Gaming GeForce RTX 4070 Trinity OC от Zotac до 25,9 млн донгов ($916) за предварительно разогнанную ASUS GeForce ROG Strix RTX 4070 OC Edition. Эти цены значительно выше РРЦ NVIDIA – $599.

Важно отметить, что ритейлеры часто пользуются спросом на не анонсированное оборудование и устанавливают цены на продукты значительно выше РРЦ, поэтому огромная наценка не является показателем реальной стоимости на старте.

Ожидается, что NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 в середине апреля. Многие ее технические характеристики были известны уже давно, несмотря на то, что компания не раскрывала их официально. Стандартная версия GeForce RTX 4070 имеет кристалл AD104 с 5888 ядрами CUDA, работающими на частоте от 1920 МГц до 2475 МГц. Новая средне-бюджетная модель имеет подсистему памяти GDDR6X объемом 12Gb и 192-битный интерфейс.

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Несмотря на уменьшенный кристалл, ожидается, что GeForce RTX 4070 обеспечит около 29 TFLOPs вычислительной мощности, что сопоставимо с GeForce RTX 3080.

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#nvidia #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 4070
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В 2016 году 1070 имела 8 гб. Прошло семь лет. Но дурачки продолжают орать "это не хуанг ссыт нам на лицо, это просто игры неоптимизированные, надо срочно снижать настройки".
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Это было очевидно еще в прошлом году. поэтому я в октябре искал 3080 а не 3070 по конскому прайсу. а ценник 3070ти так вообще со 130к падал до 56к. не просто так. и вот когда 4070 завезли на полку,...
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RangerXP
07:30
https://overclockers.ru/st/r/800/-/legacy/blog/424447/372143_O.png Не заметна разница, ага. Небо и земля по качеству картинки в ФуллХД.
Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
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