Критики майнинга часто обвиняют его в том, что процесс якобы является неэкологичным. На виртуальные монетки тратится чересчур много электроэнергии, из-за чего в атмосферу попадают выбросы углекислого газа. Всех критиков криптовалют решили переиграть майнеры из Британии. Они получают Ethereum максимально чистым и правильным методом – расщепляют коровий навоз. О незаурядных хозяевах фермы рассказал телеканал BBC.

По словам владельца фермы Филиппа Хьюза, всю свою жизнь они занимались выращиванием крупного скота. В один прекрасный момент животных стало так много, что их навоз стал серьёзной проблемой. Тогда-то и было принято судьбоносное решение пустить коровьи отходы на добычу Ethereum. Криптовалюту добывают посредством метанового брожения.

Энергия вырабатывается в момент расщепления органических веществ (навоза). В интервью господин Хьюз рассказал, что курс Ethereum сейчас нестабилен, но это ничуть не мешает ему интересно проводить время в изучении криптовалютного рынка. Кроме того, по его словам, в Британии ещё много подобных эко-ферм. Чаще всего добыча монет происходит с помощью солнечных лучей, силы ветра, энергии воды и т.д.

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