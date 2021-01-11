Буквально вся серия игр Grand Theft Auto пронизана персонажами мужского пола с их брутальностью и иногда даже жестокостью. Начиная с Grand Theft Auto 3 и Grand Theft Auto: Vice City, в которых главными персонажами были Томми Версетти, Виктор Вэнс и Кен Розенберг, традиция мужских протагонистов перешла и в Grand Theft Auto: San Andreas. Там перед пользователем открывался более обширный арсенал оружия, использовать которое предстояло афроамериканцу по имени Карл Джонсон (CJ). Ещё дальше – GTA 4 и GTA 5. Протагонисты – Нико Белиrе, Майкл де Санта, Тревор Филипс и Франклин Клинтон.

Сперва можно было подумать, что Rockstar не преминут продолжить своего рода традицию, но инсайдер с ником @_TomHenderson_, опубликовавший недавно в Twitter короткий пост на эту тему, придерживается совсем другого мнения. По его словам, на GTA 6 традиция создания только мужских персонажей на главные роли отойдёт на второй план.





Впервые в GTA появится не только мужчина протагонист, но и женщина. Действовать они будут одновременно, примерно так, как было в прошлой части. Подтвердить свою точку зрения инсайдер не посчитал нужным, однако время от времени он отвечает подписчикам в комментариях на самые популярные вопросы. Стоит отметить, что немногим ранее Том предсказал релиз бесплатной части Call of Duty: Warzone, точное время анонса Black Ops Cold War и т.д.