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8 лучших модов для Ведьмак 3, которые принесут массу удовольствия. Часть 2

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Несколько месяцев назад я написал статью "8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1". Тогда, прочитав все комментарии и осознав, что именно нужно исправить или добавить, я решил вскоре создать и вторую часть. Недавно я снова скачал Ведьмак 3 и принялся тестировать новые моды, которые считаю лучшими в своём роде. Закончив всё это дело и убедившись в работоспособности каждой модификации, я готов представить их вам и услышать очередную порцию критики. В прошлый раз мы начинали с графических модов, но те, которые максимально "омолаживают" игру и текстуры в ней, я уже называл, поэтому сегодня начнём с геймплейных, ими же и закончим.

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К сожалению, для разных версий игры этот мод представлен по-разному. Скачало его всего лишь 650 тысяч человек, но несмотря на это он даёт игроку практически безграничные возможности на уровне бога во вселенной Ведьмак. С помощью данной модификации открывается консоль разработчика, позволяющая, также как и в Gothic 3, бесконечно спамить любых монстров или вещи из разных уголков карты, изменять погоду на своё усмотрение, телепортировать Геральта куда-угодно и т.д. Конечно, применять его при первом прохождении игры ни в коем случае не рекомендуется, ведь целостная структура Ведьмак 3 может сильно измениться, возможно, не в лучшую сторону. Телепортация в неоткрытые до этого города повлечёт целый ряд негативных для игрового процесса последствий. Зато мод идеально подойдёт для второго, третьего или даже четвёртого прохождения, когда хочется разведать всю карту и попробовать то, что раньше было недоступным.

Auto Apply Oils
Каждый, кто хоть раз проходил серию игр Ведьмак 3, знает, что кроме меча и львиной храбрости, обязательным атрибутом охотника на чудовищ являются различные масла. Их наносят на клинок, чтобы значительно усилить атакующие свойства клинка, применяя выбранные эффекты, зависящие от взятых умений ветки алхимии. Данный мод убирает нужду постоянно применять разные масла в битвах. Теперь, как только перед героем появятся противники, система автоматически подберёт нужное для сражения с ним масло.

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Indestructible Items - No More Weapon Degradation
Отныне с помощью этого мода всё носимое Геральтом оружие и броня больше не будет терять в прочности и со временем ломаться. 100 процентов прочности всегда. Никаких кузнецов, следовательно, и лишних трат на починку не потребуется. Единственный минус – реалистичность. Однако, она не так важна при вторичных прохождениях, как удобство.

Increased Creature Loot
В очередной раз играя в Ведьмак 3, разработчики этого мода поняли, что ситуация, когда с гарпии, состоящей из перьев, не падает соответствующий лут (перья), или при убийстве оленя игрок не получает мяса, не логична. С целью искоренения такой несправедливости они и подготовили целый мод. При его установке с животных и монстров всегда будет падать лут.

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Better Trophies
Чаще всего трофеи, которые можно получить после убийства монстров, дают герою какие-то физические преимущества против того или иного типа мобов, но со временем сильно надоедают, ведь скучные и зачастую бесполезные бонусы на протяжении всей игры не меняются. Данный мод заменяет все существующие трофеи на что-то уникальное.No Fall Damage
К сожалению, великий из ведьмаков, убивающий грозных чудовищ одним взмахом меча, умирает от падения с высоты свыше двух метров. Именно это обстоятельство является самой частой причиной смерти Геральта. Мод No Fall Damage делает так, что никакие высоты теперь не страшны. Естественно, прыгать с вершин гор вниз не рекомендуется, ведь вся реалистичность потеряется. Оптимальными являются уступки скал. Спрыгнув с них, вы не будете лететь до земли несколько десятков секунд, ожидая приземления.

AMM - The Appearances Menu Mod
Мод позволяет по нажатию всего лишь одной кнопки менять внешний вид Геральта на любое одеяние, существующее в игре. При этом все изменения не выходят за рамки визуальных: характеристики оружия и брони остаются неизменными, что не нарушает баланс.

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Disable storybook videos
А вот и последний на сегодня мод. Он отключает повторяющиеся подсказки и истории, со временем надоедающие пользователю. Для первого прохождения не подходит, так как они нередко показывают интересные и нужные для понимания моменты сюжета.

Итак, в этой статье я рассказал вам о 8 лучших модах для Ведьмак 3, которые стали выбором миллионов фанатов игры. Все они полностью рабочие, а главное – интересные. Если после прочтения у вас появились замечания, или вы просто хотите высказать своё мнение про модификации, обязательно напишите комментарий.

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