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5 лет назад легендарный Ведьмак 3 появился на свет. Уже 5 лет фанаты серии снова и снова перепроходят игру, получая новые ощущения от каждой битвы и миссии. Огромное разнообразие игры даёт шанс не только окунуться в мир чародеек и мутантов, но и на долю секунды ощутить себя в роли настоящего ведьмака. Несмотря на все прочитанные книги и посвящённый игре сериал, со временем всё также хочется снова вернуться в атмосферу игры, но одни и те же локации, NPC и задания со временем надоедают даже самым заинтересованным фанатам. Ради всех любителей серии я подготовил 8 лучших, по моему мнению, модов для The Witcher 3, скачать и установить которые не составит никакого труда, ведь все они доступны на одном из самых больших порталов с модификациями игр Nexusmods.

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Приступим, но прежде хочу сказать, что все представленные ниже моды я не буду распределять по местам, контенту, качеству или их особенностям. Все они лучшие. Все они – первоклассные творения моддеров, самые необходимые пользователям модификации.

Начну я с известного всем HD Reworked Project, про релиз которого на нашем сайте уже писали. Безусловно, игроку, знакомому с The Witcher 3 данный мод необходим. Основная его функция – замена ванильных и размывчастых текстур на высокодетализированные 4К. В нём изменены абсолютно все объекты, будь то различные элементы природы (трава, небо) или бытовая утварь. Феноменальных изменений в игре не произойдёт, но если подойти и присмотреться к стенам, камням, тканям, огню и подобным атрибутам мира, то огромная разница будет заметна невооруженным глазом. Одни изменения текстур улучшают игру по субъективному вкусу моддера, пытаясь сделать её идеальной, а другие придают картинке более тёмные, мрачные тона, отражая внутренний мир главного героя. Всё что нужно для установки мода – это достаточно мощное железо, ничего более.

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Во всех играх, в том числе и в Ведьмаке 3, есть мелкие баги, ошибки разработчиков и неприятные ситуации, когда одни текстуры самым грубым образом накладываются на другие. Для исправления всего этого был создал отдельный мод под названием NITPICKER`S PATCH – VARIOUS VISUAL FIXES, пользующийся огромной популярностью на Nexusmods. Графические баги при работе данного мода никогда больше не будут появляться на коже, волосах Геральта или на доспехах и оружии. При использовании HD Reworked Project и NITPICKER`S PATCH – VARIOUS VISUAL FIXES оба мода будут полностью взаимодействовать между собой, не нарушая работу друг друга.

Несомненно, важнейшей частью Ведьмака является кровь. При охоте на монстров и в боях с противниками мы часто видим, как они иногда истекают кровью, но несмотря на это, общее её количество в игре всё равно недостаточное. Классические шутеры вроде Doom значительно превосходят Ведьмака по крови. Учитывая этот момент, для увеличения количества крови в игре создали мод под названием E3 2014 VGX More Blood, с помощью которого драки станут гораздо эффектнее и реалистичнее, а, чтобы кровь казалась полностью натуральной, нужно скачать другой мод с названием Blood. More blood тут. Blood тут.



Ещё одним модом, нужным для всех пользователей, я могу назвать Realistic Weather. Все геймеры наверняка согласятся с мнением, что в игре с открытым миром прорисовка качественной погоды занимает вовсе не последнюю роль. Оружие, геймплей и квесты тоже важны, но, когда игроку предстоит беспрепятственно передвигаться по природе, она не должна вызывать отвращения и жжения в глазах. Как раз этим и занимается мод, существенно расширяя и изменяя систему погоды. Примером его работы можно назвать сильнейшие бури на Скеллиге или грозы с порывами ветра в других частях карты. Также моддеры улучшили и облака, скорректировав их формы.

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На этом моменте все графические моды, которые я хотел вам показать, закончились, поэтому перейдём непосредственно к геймплейным. Одной из самых популярных модификаций для игры выступает All Quest Objectives On Map. Главной особенностью мода является возможность свободно видеть на карте абсолютно все текущие квесты Геральта и без смены активного задания выполнять их по пути к любым локациям мира. Лично я им неоднократно пользовался. Очень удобно.

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Приверженцы поиграть в Skyrim, как и в The Witcher 3, прекрасно знакомы с проблемой перевеса в рюкзаке. Если кратко, то взять с собой в поход можно только определённое количество вещей, оружия или провизии, которая занимает слишком много места. Во время странствования также нельзя подбирать предметы, когда у вас в сумке уже максимум. Специально для любителей носить весь арсенал за спиной, был разработан мод Over 9000 – Weight Limit Mod. Конечно, его не зря считают читерным, грубо нарушающим баланс и природную реалистичность. Он позволяет игроку увеличить лимит рюкзака аж до 9 000 единиц, что даёт возможность переносить при желании даже все собранные предметы из игры. Никто не любит ограничение ячеек и лимиты веса.

Раз уж дело дошло до читерных модов, то вот вам ещё один – Fast Travel From Anywher. Он позволяет игроку свободно перемещаться из самых дальних уголков карты в любые места, стоит только указать. Да, нечестно, но так как мир в Ведьмак 3 неимоверно огромный, то пешком идти от одного места к другому займёт слишком много времени, особенно если пользователь не проходит игру по сюжетной линии, а записывает про неё видео, коротко рассказывающее о Белом Волке.

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Данный мод под названием Slots Slots Slots тоже непосредственно относится к тем, которые не просто нарушают игровой баланс, а рушат его. Создан он для тех, кто считает, что Геральт может использовать одновременно слишком мало умений, поэтому колонок под навыки становится в разы больше. Полная прокачка – вот что нужно фанатам Ведьмака, не раз проходившим игру вдоль и поперёк. Если вы ещё ни разу не играли в The Witcher 3 честно, и это будет первый опыт, то настоятельно советую не ставить никаких дополнительных модификаций, а в особенности эту. Игра превратится в скучный бег по карте и убийство любых противников вне зависимости от уровня или силы. Так быть не должно.

Благодарю за внимание. В этой статье я постарался подобрать фанатам самые интересные модификации, но это далеко не всё. Если читателям понравится, то в будущем я напишу ещё одну (возможно две) статьи на эту тему, а пока, жду ваши впечатления в комментариях.