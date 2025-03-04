До недавнего момента США рассматривали Россию как главную угрозу в сфере кибербезопасности. Однако теперь этот статус, похоже, пересмотрен. Причиной тому стало стремление Дональда Трампа нормализовать отношения с Кремлем и президентом РФ Владимиром Путиным, а также напряженный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом.

Как сообщает The Record со ссылкой на осведомленный источник в американском правительстве, новый министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию Вооруженных сил США прекратить любые разработки, касающиеся России, включая наступательные кибероперации.

Согласно данным источника, распоряжение было передано главе Киберкомандования, генералу ВВС Тиму Хо, еще в конце февраля. При этом Национальное агентство безопасности (NSA), которым также руководит Хо, под действие приказа не попадает.

Это уже второй сигнал о том, что США больше не рассматривают Россию в качестве значимой киберугрозы. Неделей ранее заместитель помощника госсекретаря по вопросам международной кибербезопасности Лизил Франц заявила, что основную обеспокоенность Вашингтона вызывают угрозы со стороны Китая и Ирана, но не России.

По информации The Guardian, в недавнем внутреннем меморандуме Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) обозначены обновленные приоритеты. Китай в документе упоминается как цифровая угроза, тогда как РФ из списка рисков исчезла.

Один из источников издания сообщил, что аналитикам CISA устно запретили отслеживать и фиксировать российскую активность, несмотря на то, что ранее Москва была в числе ключевых объектов наблюдения агентства.