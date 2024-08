Игра будет включать как все старые механики, так и множество новых.

Жанр пошаговых стратегий ждет ностальгическое возрождение. Ubisoft анонсировала Heroes of Might and Magic: Olden Era на Gamescom, ознаменовав возвращение почитаемой франшизы, которая долгие годы находилась в спящем состоянии. Выход игры запланирован на второй квартал 2025 года и приурочен к 30-летию серии.

Прошло почти десять лет с момента выхода Heroes of Might and Magic VII в 2015 году, последней основной части серии. Теперь разработчики из Unfrozen намерены вернуть франшизе былую славу, вернувшись к чарующему миру Энрота из оригинальной игры 1995 года. Однако Olden Era не ограничивается прошлым: она расширяет границы новых царств на неизведанном континенте Джадаме, представляя новые фракции, ландшафты и мифических существ для исследования.

В то время как Olden Era сохраняет фирменную пошаговую стратегию, которой так дорожат давние поклонники, она предлагает ряд усовершенствований для углубления опыта. Игроки могут ожидать обогащения ролевых элементов, позволяющих более тонко прорабатывать героев, динамику фракций и стратегические заклинания.

Одним из значительных обновлений является переработанная система артефактов, которая теперь дает бонусы к суммированию при экипировке нескольких предметов. Войска также выигрывают от новых вторичных способностей, которые добавляют тактическую глубину.

Olden Era обещает богатый выбор игровых режимов. В игре найдется занятие для каждого – от нелинейных одиночных кампаний до самостоятельных стычек. Поклонники многопользовательской игры оценят наличие кооперативного и соревновательного режимов. Кроме того, встроенный редактор карт позволяет сообществу создавать собственные карты и кампании, способствуя развитию богатой экосистемы пользовательского контента.

Под этими улучшениями скрываются новые механики, такие как активные способности для героев и существ, а также система "Законов фракций", позволяющая настраивать стратегию под собственный лад.