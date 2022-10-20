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Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся

Снова попытался установить вторую систему с AMD Ryzen 9 5950X и второй 3090 в один корпус и снова у меня не получилось. Корпус Phanteks Enthoo 719 не подходит для двух систем с двумя трёх-слотовыми видеокартами
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      В одной из своих прошлых статей я рассказал о своей попытке собрать две системы в одном компьютерном корпусе Phanteks Enthoo 719. Сначала я хотел использовать для охлаждения процессоров только воздушное охлаждение. Но Phanteks допустил ошибку в спецификации на этот корпус, указав максимальную высоту процессорного кулера для второй mini-ITX системы в 60 мм при установке трёх-слотовой видеокарты. На самом деле, реально в этом корпусе на второй mini-ITX системе, при установке трёх-слотовой видеокарты, может поместиться только кулер высотой порядка 40 мм. Поэтому в тот раз у меня ничего не получилось. 

      После этого я решил использовать для второй системы систему жидкостного охлаждения процессора. Поиск подходящей СВО занял у меня некоторое время. Во время поиска я отсмотрел более сотни различных моделей СВО, и только четыре из них оказались подходящими. Основной проблемой оказалась высота процессорного водоблока. Для моей цели требовалось, чтобы высота процессорного водоблока была не более 40 мм.

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      После того как я купил подходящую СВО A-Data XPG LEVANTE 360, я думал что успех близок.

      Выбрав вечер, когда у меня появилось свободное время, я достал всё необходимое и приступил к разбору второго компьютера, чтобы достать из него комплектующие, которые я намеревался установить в качестве второй системы в корпус Phanteks Enthoo 719.

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      У меня было:

      1. Два райзера: один Phanteks 220 мм и второй, поменьше, от корпуса Cooler Master MasterBox NR200P.

      2. Два блока питания: Seasonic TX-850, который работал в одном из ПК, и PHANTEKS REVOLT X 1200W, который предназначен для питания сразу двух материнских плат. Его я и собирался использовать для сборки.

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      3. Много оперативной памяти DDR4-4000.

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      4. SSD диски. На основном 1 ТБ системном диске стало заканчиваться место, поэтому я решил совместить сборку с апгрейдом системного диска до 2 ТБ.

      5. СВО A-Data XPG LEVANTE 360.

      6. И всё остальное для сборки.

      Установив mini-ITX плату с процессором, я попытался подключить к ней трёх-слотовую видеокарту через райзер-кабель PHANTEKS Flat Line PCI-E x16 220мм. Но тут выяснилось, что кабели в райзере очень жесткие и мне не удалось установить райзер в положение, предназначенное для установки трёх-слотовой видеокарты.

      Ниже на фотографиях видно, что места для трёх-слотовой видеокарты mini-ITX системы достаточно, но только если не использовать райзер.

      Для лучшего понимания проблемы прикладываю фотографии ранней попытки использовать этот райзер. Тогда еще я пытался использовать для mini-ITX системы воздушный кулер для процессора.

      Использовать второй райзер от корпуса Cooler Master MasterBox NR200P также не удалось. Кабели райзера оказались еще более жёсткими (практически "дубовыми").

      Я взглянул на результаты своих трудов, сделал последнюю фотографию и решил завершить эту историю.

      Выводы, которые я сделал для себя, по корпусу Phanteks Enthoo 719:

      1. Производитель вводит в заблуждение покупателей неверной спецификацией. Установить вторую систему с трёх-слотовой видеокартой, используя только комплектующие производителя у меня не получилось.

      2. Установить одновременно на переднюю поверхность корпуса радиатор СЖО с вентиляторами и салазки с жесткими дисками не получится. Слишком мало места между передней поверхностью и салазками. Влезет или только радиатор или только вентиляторы. Можно конечно снять переднюю стенку корпуса и вынести вентиляторы наружу, но это будет не эстетично. А вынести радиатор вперёд не позволит длина шлангов СЖО.

      3. В идеале, для установки трёх-слотовой видеокарты производителю нужно было сделать райзер, с длиной проводов в пару-тройку сантиметров, или вообще жесткий райзер, какие делают для серверов (см. фото ниже):

Райзер для серверов. Похожую конструкцию следует взять на вооружение Phanteks.

     4. Если учитывать современные реалии, в виде четырёх-слотовых полу-киловаттных видеокарт NVIDIA RTX 4090 и 250-ваттных топовых процессоров, более актуальным решением станет выпуск новой модели корпуса с увеличенными на пару-тройку сантиметров в каждом измерении размерами. Заодно и вопрос с отведением полутора киловатт тепла при относительно невысоком уровне шума будет решать проще. Только надо не забыть предусмотреть колёсики и удобные ручки для перемещения. :)

     Ну и, для прагматиков, еще один вывод по истории в целом: Используйте стандартные решения. Это позволит избежать похожих ситуаций.

      Спасибо за внимание!

    P.S. Купленную СЖО я решил не устанавливать и убрал обратно в коробку. Думаю она пригодится в будущем при сборке системы на AMD Ryzen 7950X или Intel 13900K. Пока я еще не решил какой именно процессор буду покупать на замену AMD 5950X.

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