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Обновленный Geely Monjaro 2025 года готовится к выходу

Monjaro 2025 модельного года отличается от нынешнего лишь штрихами. Самый заметный внешний штрих — радиаторная решетка-водопад с вертикальными прутьями, хромированной окантовкой и актуальным логотипом. Задняя часть не изменилась, зато в гамме появился новый зеленый цвет Oriental Green, а еще обновился дизайн колесных дисков.
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Geely Monjaro 2025 года модельного ряда сохраняет общие черты предшественника, но получил несколько обновлений, подчеркивающих его современный характер. Наиболее заметным элементом стало оформление передней части, а именно новая радиаторная решетка, выполненная в стиле "водопад" с вертикальными прутьями и хромированной окантовкой, что придает автомобилю более динамичный и элегантный вид. Логотип также был обновлен, соответствуя текущим трендам в дизайне.

Сзади существенных изменений не произошло, но стоит отметить появление нового, свежего оттенка кузова — Oriental Green. Этот изысканный зеленый цвет добавляет автомобилю уникальности и свежести. Также был переработан дизайн колесных дисков, что подчеркивает общую эволюцию внешнего вида модели.

Интерьер Geely Monjaro 2025 года сохраняет узнаваемую черту — три экрана на передней панели. Это решение обеспечивает водителю и пассажирам легкий доступ к ключевым функциям автомобиля и создает современную и технологичную атмосферу внутри салона.

На фото, представленных Dongchedi, видна бензиновая версия модели. Центральный тоннель этого варианта оформлен по образцу гибридной версии Monjaro. В этой зоне расположены несколько кнопок для управления климатической системой, а также стильная "хрустальная" ручка переключения передач, добавляющая нотку премиальности в оформление салона.

Улучшения коснулись и уровня комфорта: в водительское кресло добавлен массажер, пассажирское сиденье стало еще более удобным, а задние сиденья получили электрорегулировку и функцию обогрева. Эти обновления делают поездку на Monjaro 2025 еще более приятной и комфортной как для водителя, так и для пассажиров.

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Geely Monjaro 2025 года оборудован 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Этот двигатель обеспечивает отличный баланс между мощностью и экономичностью, делая Monjaro идеальным вариантом для различных дорожных условий.

Передача мощности осуществляется через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая гарантирует плавность переключения и высокую эффективность. Полный привод реализован благодаря использованию современной муфты шестого поколения от BorgWarner, что обеспечивает отличную проходимость и управляемость автомобиля на любых типах дорог.

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автомобиль geely monjaro 2025
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