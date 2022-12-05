Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры

В те времена единожды собранную платформу можно было не менять годами, и, тем самым экономить значительные средства
[ ] для раздела Блоги
33
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В настоящий момент оба лагеря процессоростроения радуются ежегодному выходу новых камней. Но недалеким невдомек, что прогресс в этой области бьет по их карманам. Увеличение скорости железок замечают игроделы и забивают на оптимизацию. Они рассчитывают на то, что геймеры будут вынуждены купить более мощный CPU, чтобы поиграть в любимку.

реклама

? нулевые тоже подогревали интерес к железу, виной чему стала компания Intel. Последняя провалилась со своими адскими печками в лице Pentium IV, дав шанс AMD Athlon поблистать на пьедестале. В итоге обернулось все это достаточно плачевно, пришлось срочно напрягать своих израильских инженеров и выпускать высокопроизводительный Core 2.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

ПК обычных пользователей, не миллионеров, мгновенно обесценились и были отправлены в утиль. Скрепя сердцем, "юзвери" пачками несли деньги в магазины, чтобы только игра, которую они гоняют круглосуточно, запустилась, пусть и с минимальным FPS. А некоторые настолько не смогли свыкнуться с реальностью, что сметали топовые комплектующие по любым ценам, как только они оказывались на полках. И заветные 60 кадров в секунду отражались в слезах радости.

Но данному беспределу все же был положен конец. В начале 2011 года на рынок ворвался процессор, перевернувший ситуацию с ног на голову. Поистине легендарный Core i7-2600K своих появлением осчастливил миллионы геймеров всего мира. Архитектура Sandy Bridge оказалась настолько удачной, что уничтожила все предыдущие поколения процессоров AMD и NVIDIA, сделав ненужной даже недавно вышедшую платформу для высокопроизводительных десктопов LGA 1366.

реклама

Четырехъядерная конфигурация ЦП на долгие шесть лет стала золотым стандартом в мире ПК. Геймдевелоперы вздохнули с облегчением, ведь теперь не нужно было бесконечно модернизировать движок игры, чтобы он соответствовал растущим мощностям. Пользователи также остались в большом плюсе: отныне их единожды купленный процессор покрывал 100% потребностей всех игровых приложений.

Компания AMD не осталась в стороне и также поддержала простой люд. Так как конкуренция и есть двигатель прогресса, то, очевидно, что ее нужно было задушить любой ценой. Так были рождены небезызвестные, а в последствии даже ставшие мемами, процессоры AMD FX. Низкая производительность на ядро топового FX-8150 сделала его в играх слабее даже начального Core i3-2100. После этого распространенность продукции AMD устремилась к нулю, и игроделы окончательно забили на подстраивание работы кода на множестве потоков.

реклама

В мире процессоростроения установилась идиллия. Даже дохлые копеечные двухъядерные Celeron и Pentium во множестве AAA-проектов поддерживали неплохой фреймрейт без подвисаний. Что уж говорить про не менее легендарный, чем Core i7-2600K, Core i5-2500K. Вышедший в том же начале 2011 года, этот четырехъядерник в течение пяти лет позволял с комфортом проходить все игры. Даже появившийся гораздо позже, основанный на более производительной архитектуре Kaby Lake, использующий более быструю память DDR4, разогнанный Core i7-7700K обходил Core i5-2500K на всего лишь жалкие 15%.

Очень жаль, что это время безвозвратно ушло. Теперь нельзя просто взять камень среднего сегмента и рассчитывать на то, что по прошествии даже нескольких лет, он будет хотя бы на вполовину медленнее новых топовых CPU. AMD Ryzen навеки похоронил мечту геймеров о процессоре, который бы был равным по легендарности бестселлерам на базе Sandy Bridge. А ведь случись подобное, и безумная гонка между двумя компаниями могла бы прерваться еще на добрый десяток лет, и бесцельно испаряющиеся тысячи драгоценных рублей были бы сохранены.

Но жадная до денег AMD не собирается сдаваться. Очевидно, что на чаяния обычных пользователей ей буквально "положить". А значит мы еще долго будем тратить наши деньги не на полезные дела, а на непрекращающийся апгрейд ПК.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel ryzen amd fx fx-8150 i3-2100 core 2600k 2500k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
63
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
89
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
36
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6

Интересные материалы

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
22 ноября 2022 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
150
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
8
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
7
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
6
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
9
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
28
Какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей и желание играть во все игры даже в 2К
15
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
14
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
27
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
15
Пентагон "выкатил" новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider
9
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
20
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
17
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
46
Произошла новая масштабная утечка данных – она касается сотрудников магазина DNS
8
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
117
В интернете появились предложения редчайшей MSI RTX 3070 GODZILLA
2
Доллар продолжает терять долю в мировых расчётах, снизившись за 2022 год с 58% до 38%
8

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
59
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
25
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
79
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
49
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
27
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
42
Как современные технологии влияют на каждого из нас
12
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
12
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
52

Сейчас обсуждают

Александр
15:26
Что такое мова? Вымерший язык? Так на фига мне его учить, я не археолог.)))
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Житель Эрэфистана
15:19
Видимо, мамаша твоя в комнату зашла. Щас будет тебя с ложечки кормить за Путина, за Сечина...
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Кружит голову мимоза
15:19
спс
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
dimkahon
15:18
Проделана просто титаническая работа. Мое почтение!!!
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
concombreaulait
15:18
А сайты могут входить в Goblins Mode?
"Режим Гоблина" - слово 2022 года по мнению Оксфордского Университета
Михаил Авраменко
15:18
А зачем и кому нужна и интересна целостность инфраструктуры Окраины? США? Европе? Не смеши мои тапочки. Окраину используют лишь в качестве враждебного России проекта и не более. Никого из западных "др...
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
Саша Смирнов
15:18
статья пропитана насквозь пессимизмом))
Radeon RX 7900 XTX продемонстрировала разочаровывающую скорость – у AMD проблемы с драйверами
Vorvort
15:16
Bloomfield (lga1366) была отличная платформа. Можно было проапгрейдить ее серверным железом. Просидел на i7 930 7 лет, лишь в последний год перед продажей процессора стало не хватать, был загружен на ...
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
Кружит голову мимоза
15:13
тебе кругом инвалиды мерещатся, он писал "индивид" а не инвалид
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
blue blood
15:11
Чё та тут свининой смердит, аж глаза слезятся.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем