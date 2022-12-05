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В настоящий момент оба лагеря процессоростроения радуются ежегодному выходу новых камней. Но недалеким невдомек, что прогресс в этой области бьет по их карманам. Увеличение скорости железок замечают игроделы и забивают на оптимизацию. Они рассчитывают на то, что геймеры будут вынуждены купить более мощный CPU, чтобы поиграть в любимку.

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? нулевые тоже подогревали интерес к железу, виной чему стала компания Intel. Последняя провалилась со своими адскими печками в лице Pentium IV, дав шанс AMD Athlon поблистать на пьедестале. В итоге обернулось все это достаточно плачевно, пришлось срочно напрягать своих израильских инженеров и выпускать высокопроизводительный Core 2.

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ПК обычных пользователей, не миллионеров, мгновенно обесценились и были отправлены в утиль. Скрепя сердцем, "юзвери" пачками несли деньги в магазины, чтобы только игра, которую они гоняют круглосуточно, запустилась, пусть и с минимальным FPS. А некоторые настолько не смогли свыкнуться с реальностью, что сметали топовые комплектующие по любым ценам, как только они оказывались на полках. И заветные 60 кадров в секунду отражались в слезах радости.

Но данному беспределу все же был положен конец. В начале 2011 года на рынок ворвался процессор, перевернувший ситуацию с ног на голову. Поистине легендарный Core i7-2600K своих появлением осчастливил миллионы геймеров всего мира. Архитектура Sandy Bridge оказалась настолько удачной, что уничтожила все предыдущие поколения процессоров AMD и NVIDIA, сделав ненужной даже недавно вышедшую платформу для высокопроизводительных десктопов LGA 1366.

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Четырехъядерная конфигурация ЦП на долгие шесть лет стала золотым стандартом в мире ПК. Геймдевелоперы вздохнули с облегчением, ведь теперь не нужно было бесконечно модернизировать движок игры, чтобы он соответствовал растущим мощностям. Пользователи также остались в большом плюсе: отныне их единожды купленный процессор покрывал 100% потребностей всех игровых приложений.

Компания AMD не осталась в стороне и также поддержала простой люд. Так как конкуренция и есть двигатель прогресса, то, очевидно, что ее нужно было задушить любой ценой. Так были рождены небезызвестные, а в последствии даже ставшие мемами, процессоры AMD FX. Низкая производительность на ядро топового FX-8150 сделала его в играх слабее даже начального Core i3-2100. После этого распространенность продукции AMD устремилась к нулю, и игроделы окончательно забили на подстраивание работы кода на множестве потоков.

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В мире процессоростроения установилась идиллия. Даже дохлые копеечные двухъядерные Celeron и Pentium во множестве AAA-проектов поддерживали неплохой фреймрейт без подвисаний. Что уж говорить про не менее легендарный, чем Core i7-2600K, Core i5-2500K. Вышедший в том же начале 2011 года, этот четырехъядерник в течение пяти лет позволял с комфортом проходить все игры. Даже появившийся гораздо позже, основанный на более производительной архитектуре Kaby Lake, использующий более быструю память DDR4, разогнанный Core i7-7700K обходил Core i5-2500K на всего лишь жалкие 15%.

Очень жаль, что это время безвозвратно ушло. Теперь нельзя просто взять камень среднего сегмента и рассчитывать на то, что по прошествии даже нескольких лет, он будет хотя бы на вполовину медленнее новых топовых CPU. AMD Ryzen навеки похоронил мечту геймеров о процессоре, который бы был равным по легендарности бестселлерам на базе Sandy Bridge. А ведь случись подобное, и безумная гонка между двумя компаниями могла бы прерваться еще на добрый десяток лет, и бесцельно испаряющиеся тысячи драгоценных рублей были бы сохранены.

Но жадная до денег AMD не собирается сдаваться. Очевидно, что на чаяния обычных пользователей ей буквально "положить". А значит мы еще долго будем тратить наши деньги не на полезные дела, а на непрекращающийся апгрейд ПК.