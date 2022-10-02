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На рынке присутствует большое разнообразие процессоров, и, глядя на них, порой разбегаются глаза. Сотни позиций генерируют такой объем информации, что заставляют даже прожженных энтузиастов впадать в бесконечный цикл выбора оптимального CPU по соотношению цена / производительность.

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Методика анализа

Методика выбора процессора состоит в исследовании массива результатов производительности процессоров в многопоточном синтетическом бенчмарке "Passmark", и последующем их сравнении.

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Заранее отбросим экзотические и устаревшие варианты, а также возьмем в расчет только те, что встречаются на данный момент в продаже в магазине на три буквы. Кроме того, в отбор пойдут варианты исключительно без встроенного видеоядра, если они существуют для конкретной модели. Также будут взяты только OEM версии процессоров. Оба вышеуказанных пункта прямо повышают показатель "цена / производительность". После сортировки результатов получилась следующая картина.





Рейтинг процессоров по соотношению "цена / производительность"

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Как видим, наиболее предпочтительной покупкой является Core i3-12100F. Ryzen Threadripper 1920X существенно медленнее в однопотоке и требует редкую и дорогую материнскую плату с сокетом TR4, что на корню убивает смысл его покупки.

FX-4300 слишком медленный для современного "тяжелого" ПО. Ryzen 3600 почти такой же в многопотоке, как и 12100F, но дороже него и сильно медленнее в однопотоке.

Кажется, что Pentium Gold G7400 и Celeron G6900 — отличные процессоры, особенно, если учесть наличие в них встроенной графики. Это так, если вы намерены использовать их как затычки для высококлассной системной платы в ожидании 13-го поколения Intel.

Лучше добавить и приобрести более "вменяемый" Core i3-10100F, которого хватит для абсолютного большинства задач на ближайшие пару лет. "Народные шестиядерники", Core i5-12400F, Ryzen 5600G и Ryzen 5600X довольно близки друг к другу, и предпочтение можно отдать любому, который больше нравится. Core i5-11400F медленнее и дороже, и потому пойдет только тем, кто желает "проапгрейдить" систему с сокетом LGA 1200.

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Если Core i3-12100F - лучший "бюджетник", то Ryzen 5900X получает звание лучшего высокопроизводительного процессора за свои деньги, располагая двенадцатью полноценными ядрами по цене восьми от Intel. Ryzen 5950X в этом отношении не настолько хорош, так как разрыв в цене между ним и 5900X слишком велик, и прибавка от дополнительных четырех ядер не стоит переплаты.









Последующие процессоры имеют посредственное соотношение "цена / производительность" и делятся в основном на три категории: уменьшающиеся остатки предыдущих поколений, топовые i7 и i9, AMD со встроенной графикой. Первые будут выкупаться владельцами устаревших систем, вторые никогда не были дешевыми, а в последних, очевидно, переплата идет за относительно быстрый интегрированный GPU.

В "хвосте" рейтинга "плетется" Core i9-12900KS с ценником вдвое выше, чем у Ryzen 5950X. Core i9-12900KS точно не следует брать тем, кто при сборке ПК собирается выжать максимум производительности с каждого потраченного рубля.

Второе место с конца заняли представители платформы LGA 2066. Для типичного домашнего ПК их покупка бессмысленна, так как вышеупомянутый Ryzen 5900X по производительности идет почти вровень с наиболее производительным Core i9-10940X, но в три раза дешевле него, и не требует супердорогой материнской платы. Вероятно, "апгрейдиться" на Cascade Lake-X будут принципиальные "интеловоды", владельцы существующих платформ с процессорами семейств Skylake-X и Skylake-X Refresh, использующие ПК для работы.

Замыкает список пара более современных Threadripper'ов, использующихся в качестве "числодробилок" для хорошо распараллеливающихся задач. Там, где ставится цель максимально снизить время расчетов, стоимость решения уходит на второй план.









Исходя из результатов можно сказать, что наиболее оптимальной покупкой для типичного бюджетного ПК на данный момент является Core i3-12100F. В сочетании с недорогой материнской платой, приобретенной в онлайн-магазине на четыре буквы, он обходит все процессоры по целой комбинации параметров: производительность, стоимость, энергопотребление и тепловыделение.

Если же вам нужно получить максимум многопоточной производительности при минимуме затрат, то можно смело брать Ryzen 5900X. При этом вы не теряете в скорости одного потока, так как она такая же, как и у Core i3-12100F. Что касается материнских плат, то многие из них, на чипсете B450, имеют хороший VRM и стоят столько же, сколько и бюджетные для Core i3-12100F. Единственное, для Ryzen 5900X придется присмотреть более качественное охлаждение.