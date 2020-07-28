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Моя подборка лучших процессоров для покупки в 2020 году

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Невооруженным глазом можно заметить, как день ото дня растет конкуренция на процессорном рынке. Ежегодно производители выпускают по несколько линеек, и можно легко запутаться во всем этом многообразии.

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Но можете не беспокоиться, я провел тщательное исследование и выяснил, что следует покупать, а что нет, что является отличным предложением за свою цену, а что нужно обходить за километр.

Итак, я отобрал самые лучшие варианты и предлагают вам рассмотреть их поближе.

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Пятое место: Ryzen 3700X


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И на пятом месте у нас расположился восьмиядерный монстр Ryzen 3700X, по совместительству являющийся лучшим процессором для работы за свою цену. Его мощь просто поражает воображение, если до этого вам доводилось пользоваться продукцией Intel до эпохи Coffee Lake. Материнские платы под него стоят сущие копейки, зачастую ниже четырех тысяч рублей, таким образом суммарная экономия при сборке ПК достигает значимых величин.

Но, к сожалению, стоимость данного процессора зачастую в несколько раз перекрывает бюджет типичной сборки ПК, поэтому он удосуживается лишь пятого места. Немного доплатив, можно приобрести уже гораздо более продвинутый Intel Core i7 10700K, который в разгоне не оставит камня на камне от Ryzen 3700X, как в играх, так и в рабочих задачах. Но, все равно, последний может стать хорошим выбором для покупки, только если вы не являетесь заядлым геймером.

Четвертое место: Ryzen 3600



Практически каждый первый ресурс по обзору комплектующих для ПК помещает Ryzen 3600 в топ рекомендаций для приобретения как превосходный универсальный процессор за умеренную сумму. Действительно, на первый взгляд кажется, что это действительно так и есть. Но прожженый взгляд "олдового компьютерщика" моментально распознает в нем самозванца.

Во-первых он дороже более производительного Core i5-10400F, что просто уничтожает его в глазах потенциального потребителя. Во-вторых он требует новых материнских плат, стоимость начальных версий которых превышает стоимость топовых плат под процессоры Intel. Некоторые могут возразить, что можно использовать устаревшие чипсеты X470, но в таком случае теряется важнейнее преимущество процессоров Ryzen 3000-й серии, а именно поддержка PCI-E версии 4.0.

Третье место: Ryzen 3500X



Бронза достается урезанной версии предыдущего участника. Ryzen 3500X - это золотая середина в выборе ЦП для ПК. Его стоимость все еще укладывается в МРОТ, а фреймрейт в игровых приложениях приблизительно такой же, как и у гиперпоточного собрата. До недавних пор Ryzen 3500X горами захламляли одну широкоизвестную китайскую площадку, предлагаясь за семь с половиной тысяч рублей, так что средний класс вполне мог свободно приобрести целую пару таких процессоров.

Но операция по обрезанию не прошла без последствий. Удаление виртуальных потоков значительно снизило общую вычислительную производительность, тем самым закрыв путь к применению в рабочих станциях, но всё же оставив приоткрытой дверцу в мир игр, в котором он может проявить себя во всей красе. Однако, жадность AMD не знает границ, и данный ЦП пока остается слишком дорогим для массового пользователя. То ли дело наш следующий участник, который одновременно и быстрее, и дешевле.

Второе место: Ryzen 2600



Как и дорогой Леонид Ильич, вторым финишировал Ryzen 2600. Хит всех времен и народов, данный процессор поистине стал кумиром миллионов и народным любимцем. В меру быстрый, относительно холодный, достаточно производительный и не слишком дорогой, Ryzen 2600 дал прикурить многим на полях процессорных битв.

Если все так прекрасно, то почему же всего лишь второе место? К сожалению, все преимущества данного процессора одновременно являются его же недостатками. Он обладает приличным, но не настолько большим количеством ядер, чтобы показать что-то стоящее, будучи использованным в рабочих станциях. Он быстрее провальной 1000-й серии, но не далеко ушел от нее, так что более дешевые процессоры Core i3 существенно обгоняют его в повседневных задачах.


Первое место: Pentium G6400



Неоспоримым же лидером нашей подборки несомненно стал высокопроизводительный бюджетный процессор Intel Pentium G6400. Он комбинирует два высокочастотных ядра Comet Lake и систему гиперпоточности Hyper-Threading, а также новые современные инструкции, и самое главное, низкую цену, что позволяет ему с легкостью разнести в пух и прах всех своих конкурентов.

Не секрет, что более 90% игр используют однопоточный режим, поэтому разоряться на многоядерных монстров не имеет смысла. Небольшой TDP всего в 58 Вт не делает из "пекарни" адскую жаровню, а поддержка памяти стандарта DDR4-2666 дает возможность использовать базовый чипсет H410 и недорогие планки ОЗУ, что значительно экономит денежные средства.

В общем и целом, присуждаю данному процессору звание процессор лета 2020 года. Маловероятно, что его сможет победить новая линейка Ryzen 4000, поэтому можно смело продлять это звание как минимум на год, до выхода прорывной серии Intel Rocket Lake.


Ну, что ж. Это было нелегко, но мы это сделали, мы узнали, какие именно процессоры стоит рассматривать для покупки в 2020 году. Продукция корпорации AMD лидирует в данном списке по количеству занятых позиций, но, понятно, что первое место, перевешивает все остальные места вместе взятые, как и в спорте, и в других дисциплинах.

Но это не значит, что сейчас надо массово ринуться сметать с прилавков пентиумы, забив на все остальное. Наоборот, перед покупкой следует максимально трезво оценить свои задачи, иначе бездумное следование любым рекомендациям может привести лишь к глубочайшему разочарованию в напрасно потраченных средствах.

Но не стоит расстраиваться, в конце-концов деньги - это всего лишь бумага. Чего нельзя сказать о времени, поэтому тем, кто не хочет тратить его понапрасну, вероятно, стоит раскошелиться и купить самое топовое решение на данный момент и пользоваться им многие годы.

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