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Прогресс в области центральных процессоров не стоит на месте. Обострившаяся с выходом AMD Ryzen "гонка вооружений" привела к бурному росту количества ядер в ЦПУ обоих лагерей. И с каждым поколением их число только растет.

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Игропром не остался в стороне и практически сразу взял в оборот увеличившуюся мощь новых процессоров. Как результат, мы видим, что требования, предъявляемые играми к железу, стремительно растут. И, если раньше двух ядер хватало практически для всего, то сегодня многие воротят нос даже от четырех, так как знают, что современные AAA тайтлы будут на них "фризить".

Рассматриваемая нами World of Tanks более лояльна к конфигурации компьютеров пользователей, так как является многопользовательской. По традиции игры данного жанра рассчитаны на массовую аудиторию, а снижение требований является важным для привлечения большего количества игроков.

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В данном материале мы попробуем затронуть один из самых главных компонентов, требуемых для WoT, а именно центральный процессор. Цель - выяснить, какое количество ядер необходимо для комфортной игры на максимальных настройках графики.

В качестве имитации разных процессоров была использована встроенная в Windows возможность выбора количества ядер в утилите "msconfig". Базисом выступил процессор Intel Core i5-9400F, располагающий шестью вычислительными ядрами, в качестве видеоадаптера была использована Radeon RX 570.

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Замеры производились утилитой MSI Afterburner, замерялись следующие показатели: 0.1% FPS, 1% FPS, минимальный, средний и максимальны FPS.





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Кол-во ядер 0.1% FPS 1% FPS Мин. FPS Сред. FPS Макс. FPS 1

0.8

0.8

0.8

31.4

47.7

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При активации всего одного ядра наблюдались серьезные подтормаживания игрового процесса, что особенно сильно проявлялось при разрушении объектов. Однако если приноровиться, то играть можно, правда это скорее всего будет сказываться на статистике, которая для множества игроков имеет большое значение.

Подвисания довольно сильные, и проявляются они постоянно, что может сильно раздражать. Стоит сказать, что одноядерные решения давно канули в лету, и на рынке сейчас менее двух ядер не предлагается даже в сверхбюджетном сегменте.













Кол-во ядер 0.1% FPS 1% FPS Мин. FPS Сред. FPS Макс. FPS 2

12.2

13.6

29.8

31.4

86.4







С двумя активными ядрами играть становится заметно веселее, "фризы" хоть и остаются, но уже в гораздо меньшем количестве. Но, так или иначе, они проявляют себя в важных с точки зрения игрового процесса моментах, что может приводить к так называемым "сливам" только лишь из-за возникающих в ответственные моменты зависаниях игры.

Таким образом, мы отметили, что двух ядер без поддрежки Hyper-Threading для современного WoT явно не достаточно.













Кол-во ядер 0.1% FPS 1% FPS Мин. FPS Сред. FPS Макс. FPS 3 (2/4)

10.5

40.0

57.5

70.6

85.2







С тремя ядрами подвисания исчезли практически полностью. Субъективно, игровой процесс стал существенно более комфортным. Однако фреймрейт не достигал своих максимальных значений, и при большой нагрузке в сложных сценах наблюдались незначительные просадки FPS.

Разумеется, на рынке в данный момент отсутствуют современные процессоры с тремя ядрами, но этим тестом мы попытались сэмулировать работу распространенных, относительно бюджетных двухъядерных ЦП с поддержкой виртуальной многопоточности.

И мы можем сказать, что такая конфигурация является минимально желаемой для комфортной игры в World of Tanks.













Кол-во ядер 0.1% FPS 1% FPS Мин. FPS Сред. FPS Макс. FPS 4

20.6

54.5

61.7

82.5

108.1







Четырех ядер уже точно достаточно для игры на максимальных настройках графики и физики. Любые разрушения, заборов, деревьев, танков и другие расчеты легко обрабатываются процессором, который наконец может вздохнуть свободно, будучи загруженным менее чем на 60%. Минимальный FPS уверенно держится выше 60 кадров в секунду.













Кол-во ядер 0.1% FPS 1% FPS Мин. FPS Сред. FPS Макс. FPS 6

44.3

61.1

62.6

77.3

90.9







В предыдущем тесте замеры производились в более легкой локации, поэтому средний и максимальный FPS там выше. Здесь же мы оценили, как повлияет добавление в уже достаточно производительный четырехъядерный процессор двух дополнительных ядер.

Результатом стала полная ликвидация каких-либо заметных и незаметных микрофризов, абсолютно ровный, не рваный геймплей, настолько, насколько позволяет графическая подсистема. Процессор все время был загружен примерно наполовину, и нагрузка практически равномерно распределялась между всеми ядрами.

Данная конфигурация является более желательной, чем предыдущая, хотя последняя, и даже предпоследняя глобально отличаются не существенно.









Заключение

Исходя из результатов проведенного тестирования, можно сделать вывод, что для комфортной игры в World of Tanks на максимальных настройках графики минимальная конфигурация ядер и потоков в вашем процессоре должна соответствовать конфигурации из двух ядер и четырех потоков.

Двух ядер катастрофически недостаточно для получения плавного игрового процесса. Подтормаживания, возникающие во множестве моментов, связанных, в том числе, с применением физического движка Havok, будут существенно влиять на игровой опыт, в том числе как на статистику, так и на просто на игру в удовольствие.

Процессоры с количеством ядер от четырех и более субъективно не дают какого-либо значительного прироста производительности, заметного на глаз. Они немного увеличивают общее кол-во кадров в секунду в простых сценах, которое и так высоко, а также в сложных, но и там его и так достаточно.

Преимущество многоядерных конфигураций отслеживается в постоянно высоком фреймрейте на всем протяжении игры в любых игровых ситуациях. Видеоадаптер в данном случае раскрывается на максимум, и просчет физики не влияет на отрисовку картинки.

Разумеется, методика тестирования не идеальна, и не совсем корректно получать разные процессоры просто отключением определенного количества ядер, поскольку некоторую лепту вносит, например, размер кэша, который просто так изменить не представляется возможным.

Но в данном случае это не так важно, поскольку количество ядер имеет существенно большее влияние, чем кэш и немного меньшая частота, и увеличение последних не позволит нивелировать влияние нехватки ядер.