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Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие

Выбираем наиболее производительное и качественное железо, способное выдавать максимальный FPS в играх
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Несмотря на то, что 99% населения сидят максимум на Sandy Bridge, всегда существуют "богатенькие буратины", готовые выложить неограниченное количество денежных средств за самый ультравысокопроизводительный геймерский ПК, который только можно собрать. Их не волнует, стоит видеокарта 100, 500 тысяч рублей или миллион. Они знают, что нельзя пользоваться слабым железом во избежание нервных потрясений. Поэтому выбирают только самое лучшее, что может предоставить рынок.

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Процессор: Core i9-13900KS

А самым лучшим процессором в настоящий момент всеми признан божественный Intel Core i9-13900KS, который просто аннигилирует всех конкурентов во всех возможных задачах, включая игровую нагрузку. Ни один другой процессор не способен обеспечить более высокий FPS в текущих и будущих ААА-хитах. К тому же это Intel, под который оптимизируется практически всё программное обеспечение. И, конечно, нельзя забывать о разгоне. Более 6 ГГц с применением системы жидкостного охлаждения раскроют абсолютно любой графический ускоритель на 150%.

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Кулер: Kraken Elite 360 RGB

Самой крутой СЖО сейчас закономерно считается Kraken Elite 360 RGB. Kraken всегда были наиболее дорогими элитными охладителями, и от того недоступными  массовому пользователю. К сожалению стоимость Elite 360 составляет всего лишь жалкие 300$, а более дорого варианта на рынке не представлено. Разве что можно обратиться к кастомным решениям, но "колхозинг" явно не входит в наши планы. Самосборные водянки сильно контрастируют с фабричными комплектующими ПК, снижая его целостную визуальную законченность.

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Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME

Когда речь заходит о материнских платах, то все выглядит намного проще. Единственным производителем, достойным выбора, во все времена была, есть и остается компания ASUS. Вылизанный до блеска BIOS и абсолютная продуманность каждой детали качественно выделяют продукцию данного вендора среди всех возможных соперников. И, естественно, в пару к Core i9-13900KS можно взять исключительно самую топовую ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME, сидящую на самой вершине олимпа. Попытка даже приблизиться к ней со стороны MSI MEG Z790 GODLIKE обречена на провал, хотя бы ввиду отсутствия в последней RGB-подсветки, без которой невозможно представить современный геймерский ПК.

Оперативная память: G.SKILL DDR5 TRIDENT Z5 RGB

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В случае с оперативной памятью любой шарящий энтузиаст сразу скажет, что брать необходимо только G.Skill. Последняя не занимается выпуском бюджетных решений, вместо этого специализируясь на создании лучших оверклокерских комплектов, которые постоянно фигурируют в топе различных рейтингов по разгону. В настоящий момент лучшим значится набор из двух планок G.SKILL DDR5 TRIDENT Z5 RGB по 24 ГБ каждая, работающих на частоте 8200 МГц. Выбранная нами материнская плата с легкостью примет на борт четыре таких, таким образом суммарный объем памяти достигнет приличные 96 ГБ. К тому моменту, когда может потребоваться больше, собранная система уже безнадежно устареет. А текущий выбор обеспечит невероятную скорость подсистемы памяти, намного ускоряя и без того высокопроизводительные компоненты ПК.

Видеокарта: KFA2 GeForce RTX 4090 HOF

Как известно, FPS в играх в большинстве случаев целиком и полностью зависит от имеющего графического ускорителя. Абсолютно любой геймер понимает, что чем дороже видеокарта, тем больше настроек можно выкрутить на максимум. Также, чем массивнее установленная на ней система охлаждения, тем лучшим будет акустический комфорт. Все это недвусмысленно намекает на покупку GeForce RTX 4090. Сразу отметаем "народные" версии, построенные на дешевых некачественных компонентах. Версии от популярной именитой троицы также откидываем. Хотя халтуры в них меньше, но некоторое наплевательское отношение к потребителю все же можно обнаружить при более детальном рассмотрении товара. Таким образом, все пути сводятся к единственной в своем роде KFA2 GeForce RTX 4090 HOF. Признанные мастера по ремонту видеокарт справедливо присвоили ей звание лучшей игровой видеокарты в текущем поколении. И пусть вас не пугает имя производителя. KFA2 (она же GALAX) HOF в прошлом билась за трон с не менее премиальной EVGA FTW3, пока все прочие глотали пыль. Но, поскольку должен остаться только один, EVGA пришлось уйти с рынка (на самом деле по причине разногласий в ценовой политике между ней и NVIDIA).

SSD: Samsung 990 PRO

Стремительный взлет емкости твердотельных накопителей был спровоцирован тотальным обрушением себестоимости флеш-памяти. Массовое внедрение высокоскоростных интерфейсов, а также удешевление и повсеместное распространение недорогих, относительно быстрых контроллеров от сторонних фирм, привело к тому, что рынок накрыло цунами из якобы топовых SSD. Рецепт прост, берем какой-нибудь Phison E18, лепим 4 или лучше 8 ТБ посредственной памяти, сверху ставим броский радиатор и геймерский твердотельник готов. Конечно, в простом линейном чтении/записи единых массивов данных они будут смотреться неплохо. Но, в наш мажорский ПК их ставить просто зазорно. Обеспечить наилучшую производительность в любых режимах могут только SSD от Samsung. Проверено, в задачах с максимальной интенсивностью они стабильно обеспечивают сокращение времени обработки информации. По тестам конкуренты впереди, а на деле же полностью сливают. Применимо это как к M.2, так и к SATA-дискам. В настоящий момент рынок может предложить только 2 ТБ версию лучшего SSD от Sasmung — 990 PRO, но скоро должна подоспеть модель на 4 ТБ.

Блок питания: Seasonic Prime ATX 3.0 TX-1600

Говорим хороший блок питания — подразумеваем OEM-производителя. Действительно, если качественный бюджетный сегмент представлен компанией Super Flower, то в высшей лиге бал правит Seasonic, платформы которого также служат основой для БП сторонних вендоров. Очевидно, что для самой себя данная контора не делает хлам, и выкладывается на максимум, чтобы пользователи могли оценили высокое качество продукции марки. Можно долго перечислять все достоинства 1,6 кВтного, полностью модульного Seasonic Prime ATX 3.0 TX-1600, имеющего титановый сертификат и все последние высокотехнологичные плюшки, но лучше сказать проще — это топ жир.

Корпус: Phanteks Enthoo Elite Black PH-ES916E

Представить топовый ПК в корпусе формата меньшего, чем Full-Tower, просто невозможно. А, как известно, лучшие полноразмерные башни выпускает компания Phanteks. Поэтому список кандидатов для выбора сокращается до наиболее премиального Phanteks Enthoo Elite Black PH-ES916E. Было бы ложью описывать его, как задающего новые правила игры на рынке корпусов, но свое дело он знает. Чтобы понять возможности PH-ES916E, достаточно представить типичное геймерское решение и возвести в степень его характеристики. Главное, что данный корпус превосходно выполняет свою основную задачу — с комфортом разметить топовые комплектующие.

Таким образом, на выходе мы получаем абсолютно бескомпромиссный, ультрапроизводительный, высококлассный геймерский системный блок, рассчитанный на наиболее обеспеченную категорию граждан. Он будет радовать последних, даря им положительные эмоции, что непременно скажется на кратном увеличении их доходов, позволяя и далее собирать топовые игровые системы.

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