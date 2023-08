FPS вполне достаточен для не слишком требовательных геймеров

Огромный ассортимент поддержанных видеокарт соблазняет привлекательными ценами и неплохим соотношением цена / производительность. Однако, к сожалению, не всем удается сразу найти хорошее предложение, которое не "откиснет" в течение нескольких дней после покупки.

Для большинства беспроигрышным вариантом является покупка новой видеокарты в магазине. Это не только защищает владельца от возможных проблем с качеством товара, но и ограждает его от непочтительного процесса брождения по барахолкам и общения с сомнительными лицами с целью найти не самый "ушатанный" экземпляр.

Зарубежный техно-портал EDWARD Gaming солидарен с данным мнением, и поэтому подарил нам результат своей деятельности по исследованию возможностей одной из самых доступных новых игровых видеокарт на сегодняшний день, а именно Radeon RX 6400. Тестовая система была настроена таким образом, чтобы в ней задействовался интерфейс PCI-E третьей версии. Это позволило оценить производительность Radeon RX 6400 при установке ее в устаревшие ПК.

В результате тестирования выяснилось, что видеокарта тянет абсолютно все современные игровые проекты без исключений. К примеру, Cyberpunk 2077 на низких настройках стабильно играбелен с 30+ FPS. Death Stranding на высоком пресете "летает" с 60 к/с. Elden Ring на высоких — железобетонные 50 FPS. Далее, Forza Horizon 5, высокий пресет — 70 FPS. GTA V, сочетание высоких и ультра настроек — 77 FPS. Hitman 3, средние — 69 FPS. Hogwarts Legacy, средние — 48 FPS. Оба "Человека Паука" на низких — 50 FPS. NFS Unbond, средний пресет — 50 FPS. Red Dead Redemption 2, микс из средне-высоких настроек — 59 FPS. Resident Evil: Village на высоких — 110+ FPS. The Last of Us, низкий пресет — 30+ FPS. The Lord of the Rings Gollum на низких — 59 FPS. Ведьмак 3 "некс-ген", средние настройки с высокой пост-обработкой — 60+ FPS. Ну, и, наконец, в Counter-Strike 2 на киберспортивном низком пресете удалось получить более 300 FPS.

По итогу, получается, что Radeon RX 6400, даже будучи установленной в ПК с PCI-E 3.0, позволяет запускать любые игровые новинки с довольно неплохой частотой кадров. Относительно низкая стоимость, широкое распространение в магазинах РФ и более-менее приемлемая производительность делают ее одним из лучших вариантов для геймеров с ограниченным бюджетом.