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Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900

Рынок видеокарт на конец 2022 года: текущее положение, перспективы и ожидания геймеров.
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i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
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Ситуация, которая сегодня сложилась на рынке видеокарт без преувеличения является беспрецедентной. Ещё никогда спрос на видеокарты во время майнинг-бума не взлетал так высоко, а сам крипторынок впоследствии не падал так низко, фактически опустившись до состояния полного краха. На всё это сверху свалился тяжелейший мировой экономический кризис, наложивший свой отпечаток на происходящее.

В таких условиях геймеры и майнеры заняли определённые позиции. Со вторыми всё понятно. Часть из них сливают за бесценок свои видеокарты на вторичном рынке, тогда как не прошедшие этап принятия либо остановили свои фермы, либо продолжают майнить в ноль в надежде на приход эпохи возрождения.

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С геймерами немного сложнее. По логике, потерявшие своего ненасытного крипто-клиента производители видеокарт должны были вновь повернуться лицом к своему коренному потребителю, которого они игнорировали два последних года - геймерам. Но единожды вкусившие супер прибыль акционеры NVIDIA и AMD оказались не готовы к резкому снижению доходов.

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В результате на рынок выходят видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 по рекомендованной цене в 1600$ и 1200$. Если первые, несмотря на цену разлетаются как горячие пирожки, то во втором случае более экономные покупатели просто не поняли, за что они должны столько платить. Ведь разница в технических характеристиках между RTX 4080 и RTX 4090 может достигать 68%, при разбросе в игровой производительности до 40%. При этом реальные розничные цены между ними имеют значительно меньший отрыв.

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В результате по всему миру наметился определённый дефицит наиболее доступных моделей видеокарт RTX 4090 при одновременно тотальной невостребованности RTX 4080. Возникает закономерный вопрос, как NVIDIA будет решать эту проблему? Вариантов у неё немного. Она может переориентировать производство чипов на больший выпуск GPU для RTX 4090, сократив выпуск чипов для RTX 4080, тем самым устранив возникший дисбаланс. Такое решение наиболее оптимально для зелёной компании, поскольку оно позволит не снижать цены на RTX 4080. Единственная трудность заключается в том, что изменение производственных планов не обладает нужной оперативностью. От посещения Дженсеном Хуангом тайваньской TSMC, где он должен будет оставить свой автограф на дополнениях к контрактам, до реального увеличения количества RTX 4090 на полках магазинов может пройти много времени.

Снижение цен на RTX 4080 для стимуляции их продаж кажется маловероятным по нескольким причинам. Во-первых, очевидно, что если NVIDIA сократит выпуск RTX 4080, то ей незачем продавать их дешевле, снижая свою прибыль. Во-вторых, такое снижение не позволит выставить цену на RTX 4070 максимально по верхнему потолку. В-третьих, NVIDIA всё ещё не избавилась от своих запасов RTX 30, которые сегодня на рынке заменяют RTX 4050-4070, и которые тоже нужно продавать. Всё это позволяет предположить, что если RTX 4080 и подешевеют, по произойдёт это только в рамках временных акций и по инициативе самих магазинов, у которых вскоре откроются предпраздничные распродажи.

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Что касается выхода RTX 4070, то как считают некоторые инсайдеры, под этим номером в январе 2023 года на выставке CES 2023 нам представят не что иное, как отменённую RTX 4080 12 ГБ. С одной стороны, на руках у производителей уже есть определённое количество чипов для неё, или даже готовых видеокарт, что могло бы обеспечить достаточное количество экземпляров на старте продаж, а с другой, как мы помним NVIDIA и TSMC уже перераспределяли производственные мощности в пользу ускорителей для ИИ. Поэтому ожидать завалов RTX 4070 в магазинах вряд ли стоит.

Сама RTX 4070, если говорить о её игровой производительности, ничего интересного предложить геймерам не сможет. Из ранних данных (до отмены выпуска) известно, что в играх она показывает уровень RTX 3080 Ti, если не использовать DLSS. При этом ожидать её цену ниже 800$ также довольно оптимистично.

Касательно решений из красного лагеря, то намеченный на 13 декабря старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 должен обойтись без особых сюрпризов. AMD уже назначила их в конкуренты к RTX 4080. При схожей производительности они окажутся чуть дешевле: РРЦ Radeon RX 7900 XTX составляет 999$, а RX 7900 XT — 899$. Из минусов, более низкие показатели в играх с трассировкой лучей и отсутствие поддержки DLSS 3.0. К сожалению, по каким-то причинам геймеры менее жалуют FSR, чем DLSS.

В последнее время просачивалась информация, что старт продаж AMD Radeon RX 7900 с точки зрения широты ассортимента не окажется целостным. Партнёрские нереференсные решения могут запоздать. В конечном итоге удачность продаж будет зависеть от количественного присутствия видеокарт в магазинах. Учитывая последние данные о том, что доля AMD на рынке дискретных видеокарт опустилась до 10%, красной компании и её партнёрам не мешало бы подсуетиться. То, что все видеокарты AMD будут раскуплены сомневаться вряд ли стоит. Выход RX 7900 очень удачно совпал с предновогодним покупательским ажиотажем.

Самими положительным для геймеров моментом в уходящем 2022 году является долгожданная доступность видеокарт среднего и нижнего ценового диапазона. Серия NVIDIA RTX 30 и AMD RX 6000 максимально близко за очень долгое время приближена к рекомендованным ценам. На вторичном рынке наблюдается большое количество предложений от майнеров, которые продаются свои измождённые видеокарты по бросовым ценам, хотя всё ещё не меняют их на еду.

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