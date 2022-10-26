Также обсуждался выпуск видеокарт RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ).

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

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Тайваньский чипмейкер TSMC является безусловным мировым лидером в своей сфере, поэтому неудивительно, что заказчики выстраиваются к нему в очередь для формирования заказов на годы вперёд. Поскольку производственных мощностей на всех желающих может не хватить, то конкуренция в этой сфере крайне высокая. Основными крупнейшими клиентами TSMC на протяжении многих лет являются технологические гиганты Apple, AMD и NVIDIA. Остальным контракты распределяются по остаточному принципу.

Информационные источники сообщили о визите генерального директора компании NVIDIA Дженсена Хуанга на Тайвань, где он провёл переговоры с высшим руководством TSMC и AIB-партнёров.

Темой бесед стало бронирование 3- и 2-нанометровых мощностей под выпуск GPU для видеокарт следующего поколения NVIDIA RTX 50 на архитектуре Blackwell. На них также претендует компания AMD. Кроме того, обсуждалось выделение дополнительных мощностей N5 и 4N (5-нм) для увеличения производства GPU текущего поколения. Как известно, NVIDIA сократила выпуск RTX 4090 для использования высвободившихся узлов под производство чипов HPC/AI для центров обработки данных (подробности в этом материале).

Также был затронут вопрос выпуска чипов для новых модификаций RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ).

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Не остались без внимания и AIB-партнёры, с которыми Дженсен Хуанг обсудил размеры компенсаций за отмену модели RTX 4080 12 ГБ, что должно положительно сказаться на будущем сотрудничестве.