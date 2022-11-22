Но не всё так ужасно, просто нужно немного потерпеть.

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Старт продаж новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 нельзя назвать успешным, но и провальным он тоже не является. С одной стороны, запуск флагмана RTX 4090 омрачился проблемой оплавления разъёма дополнительного питания, в которой по версии самой NVIDIA виноваты сами пользователи. С другой стороны почти все флагманы были раскуплены и желающие их купить ждут поставок новых партий. Что касается RTX 4080, то как бы она не была хороша по мнению абсолютного большинства обозревателей, за цену от 1200 долларов США их покупать никто не торопится, и они преспокойно лежат на складах и прилавках магазинов, дожидаясь решения своей участи.

При таком запуске, довольно значительная часть компьютерных пользователей логично решила дождаться начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT/XTX, которые состоятся 13 декабря. У карт AMD не будет проблем с новым разъёмом питания 12VHPWR, ввиду его отсутствия, а "чистая" игровая производительность без "улучшителей" должна оказаться на уровне RTX 4080.

Ещё вчера ресурс Mydrivers обрадовал дожидающихся новинок AMD геймеров тем, что к старту продаж AMD смогла подготовить достаточное количество экземпляров, а значит сможет удовлетворить спрос первого дня. Но видимо китайская бабушка надвое сказала, ведь позже с того же ресурса поступила несколько иная информация.

Теперь источник заявляет, что запасы подготовленных для старта продаж видеокарт Radeon RX 7900 XT/XTX не сильно превысят показатели доступности у RTX 40 и ожидается, что первая партия будет раскуплена буквально за несколько часов. Причём она в своём большинстве будет состоять из референсных моделей от самой AMD, тогда как достаточное количество партнёрских решений появится на прилавках только в течении 1-2 недель.

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Хорошей новостью является сообщение, что партнёры AMD в лице ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire, XFX и нескольких исконно китайских брендов активно трудятся над увеличением объёмов производства, что в конечном итоге приведёт к полному насыщению рынка необходимым количеством Radeon RX 7900 XT/XTX.