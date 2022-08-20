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Совсем недавно по сети разошлась информация о сильном затоваривании складов производителей графических чипов решениями текущего поколения GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000, от которых им необходимо срочно избавиться в августе-сентябре 2022 года. Как оказалось, из-за обрушения майнинга и в преддверии скорого перехода основной майнинговой валюты Ethereum на алгоритм PoS, оставляющего майнеров за бортом, продажи видеокарт резко просели. Поспособствовал этому и скорый выход видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD RADEON RX 7000. Решением проблемы переизбытка GPU стала распродажа видеокарт GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000 по сниженным ценам. И этот момент действительно наступил.

Но всё не так однозначно. Во-первых, сначала скидки пришли только в зарубежные магазины и только на предтоповые и флагманские модели. Цены на них опустились даже ниже рекомендованного уровня. Продавать же задёшево видеокарты массового "народного" класса магазины не торопились. Но рыночные механизмы взяли своё и цены на видеокарты среднего уровня поползли вниз вслед за флагманами.

Пока зарубежные геймеры купались в скидках, покупая видеокарту, которую они не могли себе позволить почти 2 года, российские покупатели, фактически отрезанные санкциями от всего мира, продолжали хладнокровно смотреть на высокие цены в российских магазинах. Да, некоторые из них приняли не лишённое риска решение купить видеокарты по нормальным ценам за рубежом, но и здесь их возможности ограничены по времени, ведь право на беспошлинную покупку зарубежных товаров стоимостью до 1000 евро истекает 1 октября 2022 года. Затем этот порог, вероятней всего, вновь вернётся к отметке в 200 долларов.

На этом негативные новости для российских геймеров заканчиваются и наступает время хороших. Мониторинг цен в российских магазинах на 20 августа 2022 года показывает, что отечественные розничные сети приступили к долгожданным распродажам наиболее популярных у геймеров видеокарт по сниженным ценам. Сегодня к таким решениям, если говорить об актуальных последних поколениях, можно отнести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3060 (Ti), AMD Radeon RX 6600, 6600 XT и 6650 XT. Давайте взглянем, что нам предлагают на примере нескольких крупных ритейлеров: Ситилинк, Регард, ДНС, Онлайнтрейд.

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Самая младшая видеокарта от NVIDIA, позволяющая комфортно, хоть и с некоторыми компромиссами, играть в разрешении 1080p, продаётся по цене от 27 990 рублей за модель GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3050 EAGLE. Система охлаждения этого образца не является передовой, но ведь и чип RTX 3050 не "прожорлив". К счастью, NVIDIA установила в RTX 3050 восемь гигабайт видеопамяти, а не четыре, что не ограничивает её этим показателем.

Если не хотите слышать шум вентиляторов во время игры, то стоит присмотреться к Palit NVIDIA GeForce RTX 3050 DUAL OC за 28 900 рублей.

Лидером по этому показателю можно назвать модель MSI RTX 3050 GAMING X 8G за 31 990 рублей, качество исполнения которой вы почувствуете уже достав её из коробки.

Ещё вчера в некоторых магазинах можно было увидеть RTX 3050 по цене 26 000 рублей. Сегодня их нет, а значит геймеры закупаются, чтобы там не говорили хейтеры отечественной розницы. К слову, весной этого года тысячи россиян пытались урвать эти видеокарты за рекомендованную рублёвую цену в 27 000 рублей на различных "каруселях".

Поистине народными всегда были "зелёные" видеокарты с цифрами 60 в конце цифрового обозначения. Сейчас такой линейкой является NVIDIA GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Признаться, такой объём ей ни к чему, но это продиктовано спецификациями чипа, когда у NVIDIA стоял выбор между 6 и 12 ГБ, и она разумно выбрала 12 ГБ. Много памяти не бывает.

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Цена на самую недорогую RTX 3060 сегодня начинается с 37 999 рублей за модель GAINWARD GeForce RTX 3060 GHOST. Это полный близнец Palit Dual, ведь GAINWARD является дочерней компанией PALIT.

Топовая по своему техническому исполнению MSI RTX 3060 GAMING X 12G лежит на полках за 39 990 рублей.

А лидер по продажам Palit RTX 3060 DUAL обойдётся в 38 990 рублей. Несмотря на удешевление всех компонентов, она содержит весь необходимый минимум. Два вентилятора, обдувающие три теплотрубки, припаянные к основанию без прямого контакта, справляются со своими задачами и температуры GPU не поднимаются выше 72 градусов даже не в самом продуваемом корпусе. Уровень шума при этом остаётся приемлемым. После процедуры андервольтинга с одновременным разгоном в утилите MSI Afterburner видеокарта и вовсе становится тихой и "холодной", без потери производительности.

NVIDIA RTX 3060 предназначена прежде всего для игр в разрешении 1080p, но и при понижении настроек ниже уровня Ultra она способна вытянуть многие игровые проекты в 1440p. Не стоит забывать про технологию NVIDIA DLSS, которая в режиме "качество" обеспечит ещё более высокий FPS, без потери качества изображения и его "замыливания".

Видеокарты RTX 3060 не подвержены проблемам с чипами памяти, поскольку в них стоят микросхемы объёмом 2 ГБ каждый, в которых отсутствует данный изъян. Поэтому нет смысла переживать, даже если вам попадётся вариант на Hynix.

Если почитать комментарии к этим видеокартам давностью буквально в несколько месяцев, то можно обнаружить интересные записи. Некоторые покупатели со статусом реального покупателя отмечают, что брали их за 60-70 и более тысяч рублей. Это были пики майнинга и сейчас они наверняка жалеют, что поторопились, конечно, если они не успели что называется "отбить" такую чудовищную переплату тем же самым майнингом.

Перейдём к 3060 Ti. На сегодня это пожалуй самая желанная из условно бюджетных моделей видеокарт для геймеров. Она имеет определённый запас на будущее и позволяет играть в разрешении 1080p и 1440p. Тем не менее у всех на слуху скандал с выходом из строя чипов памяти производства Hynix. Здесь стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, официального подтверждения проблемы с отзывом бракованных видеокарт на сегодня нет, а значит неизвестно, решена ли проблема в свежих партиях видеокарт. Нет точного определения причины выхода чипов из строя. Кто-то говорит о выходе чипов из строя из-за перегрева и установленного производителями чрезмерного напряжения, которых не выдерживают чипы "бракованной" партии. Слишком мала и сама выборка по статистике брака. Во-вторых, покупая видеокарты в крупной российской торговой розничной сети, владелец карты получает право на гарантийное обслуживание. И наконец, не все RTX 3060 Ti идут на чипах Hynix, большой объём поставляется с чипами от Samsung.

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Самую низкую цену на 20 августа 2022 года удалось обнаружить в Регарде. Модель Palit RTX 3060 Ti Dual там стоит 42 940 рублей.

Не все пользователи в силу сложившихся стереотипов, зачастую ложных, предпочитают видеокарты NVIDIA, поклонников продукции компании AMD также предостаточно. Основные претензии большинства геймеров были к качеству драйверов от AMD. Сегодня можно констатировать, что детские болезни AMD, наблюдаемые в прежних сериях уже в прошлом. Всё больше пользователей смело заявляют, что драйверы от AMD лучше, чем у NVIDIA, или по крайней мере точно не хуже. А сами видеокарты AMD предлагаю ту же производительность, но за более низкую цену. К тому же, технология AMD FSR 2.0, являющаяся аналогом NVIDIA DLSS и позволяющая увеличить количество отображаемых кадров, получает всё большее распространение. Давайте посмотрим, так ли это.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 без приставки XT предлагает уровень игровой производительности, который вплотную приближается к "зелёному" конкуренту RTX 3060. При этом если цены на RTX 3060 стартуют с 43 000 рублей, то RX 6600 можно купить от 29 000 рублей.

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Как видите, ассортимент RX 6600 в магазинах ограничен, что косвенно указывает на возросшую популярность "красных" видеокарт у покупателей.

Отличную по качеству исполнения, как платы, так и системы охлаждения, модель ASUS AMD Radeon RX 6600 DUAL 8ГБ можно приобрести за 29 990 рублей. Эта видеокарта предоставит достаточно "мощности" для игры в разрешении 1080p. Было бы нечестно опустить тот момент, что все модели RX 6600 (XT) имеют всего восемь линий PCI-Express стандарта 4.0 вместо шестнадцати. Если ваша система ограничена стандартом PCI-Express 3.0, то в некоторых играх может быть отмечено небольшое снижение уровня FPS по сравнению с тем, что вы видели в обзорах на системах с PCI-Express 4.0. Но если быть реалистом, то этот фактор не является существенным, RX 6600 всё равно обеспечит отличную производительность в играх в 1080p, а по соотношению цены она является народным лидером.

AMD Radeon RX 6600 XT уже менее компромиссна. Её игровая производительность находится на уровне между RTX 3060 12G и RTX 3060 Ti 8G. А потому, к сожалению, они разлетаются как горячие пирожки. Все самые дешёвые модели раскуплены.

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Самая недорогая Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT Pulse OC 8Gb за 35 510 рублей нашлась в Регарде. К качеству этой модели претензий нет, всё выполнено на хорошем уровне.

Видеокарты AMD Radeon RX 6650 XT являются не чем иным, как обновлением линейки RX 6600 XT. Они получили более быструю память GDDR6 и немного повышенные частоты GPU. Они уже догоняют по производительности RTX 3060 Ti во многих играх, а в некоторых их превосходят.





Самой дешевой из найденных моделей оказалась MSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X OC за 34 299 рублей. Но отзывы о ней не очень положительные. Система охлаждения в ней явно не справляется, она шумная, а температуры компонентов выходят за приемлемые значения. Лучше присмотреться к чему-то получше, тем более что это "получше" стоит всего на пару тысяч дороже.

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Поклонники продукции компании Gigabyte за 36 420 тысяч рублей смогут приобрести AMD Radeon RX 6650 XT Gigabyte 8Gb.

На этом обзор цен на видеокарты "народного потребления" можно было бы закончить, если бы взгляд не упал на ещё один любопытный экземпляр. Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 6700 Fighter OC за 40 799 рублей. Обратите внимание, это RX 6700 без приставки XT. У видеокарты 10 ГБ видеопамяти и 160-битная шина, вместо 12 ГБ и 192-разрядной у полноценной RX 6700 XT. Чипы GPU этих видеокарт изначально предназначались для майнинговых видеокарт, лишенных портов вывода на монитор, но с окончанием второй волны майнинга производители переквалифицировали их в игровые. Такое решение встречалось ещё у Sapphire. Производительность такой карты понятно превышает RX 6650 XT, но не дотягивает до RX 6700 XT.

Для того, что бы покупателю было легче ориентироваться при выборе видеокарты, приведу наглядную сравнительные таблицы игровой производительности в 1080P b 1440p от youtube-канала Hardware Unboxed.

В заключении хотелось бы отметить ещё один момент. По заверениям экспертов сезон скидок на видеокарты продлится весь конец августа и сентябрь, а специалисты Сбера предсказали укрепление рубля в августе. Тем не менее волатильность рубля все последние месяцы показывает слабую предсказуемость и это может оказать существенное влияние на цены в российской рознице. Поэтому выжидать ещё или закупаться сейчас — вопрос лотерейного характера.