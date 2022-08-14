Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени

Осталось всего 1,5 месяца до изменения порога беспошлинного ввоза зарубежных товаров.
[ ] для раздела Блоги
8
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Для многих россиян покупка товаров в зарубежных магазинах, будь то немецкие магазины или площадка Aliexpress, является отличным способом купить тот же самый товар, что лежит на прилавке российской торговой сети, но существенно дешевле. Кто-то активно пользуется этой возможностью, экономя порой весьма значительные суммы, которые всегда есть куда потратить на что-то ещё, а другие опасаются приобретать что-то дороже чехла для смартфона. Поводы для беспокойства у вторых действительно есть и подводные камни реально существуют, но если пользоваться основными правилами при покупке за рубежом и проявлять хотя бы базовую осторожность, то эксцессы являются скорее статистической погрешностью, нежели абсолютным правилом. В конце концов покупать на том же Avito стоит с ещё большей предусмотрительностью.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Основное правило при подобных покупках звучит так - покупайте у проверенных продавцов проверенными способами. Полный ликбез по этой теме весьма обширен и является темой уже для отдельной статьи, а потому новичкам, желающим устранить свои сомнения и опасения, можно обратиться за советом к бывалым покупателям в профильном разделе в конференции overclockers.ru.

Основной проблемой на сегодня при покупке в крупных европейских магазинах является то, что из-за санкций они отменили доставку в РФ и купить товар теперь возможно только через посредников, что требует выполнения дополнительных действий.

реклама

У китайских площадок, если вести речь о порядочных продавцах, основная сложность связана со сроками доставки. Опять же, это не правило, и не значит, что именно вы с этим столкнётесь, сделав всего одну-две покупки. Но определённая закономерность в этом есть и она увеличивается с ростом количества заказов, что может изрядно потрепать покупателю его нервную систему.

Основной причиной того, что цены на товары в российских магазинах выше, чем в зарубежных заключается в том, что к цене товара автоматически прибавляется косвенный налог в виде НДС, размер которого может достигать 20%. Кроме того, в цену включаются все прочие затраты организации. Посмотрим на реальном примере.

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X OEM, являющийся "народной" вершиной для сокета AMD AM4, если забыть о дорогих AMD Ryzen 9 5900-5950X и AMD Ryzen 7 5800X3D, неоправданно увеличивающих стоимость всей сборки, на китайской площадке прямо сейчас стоит 18 609,21 рублей. Можно найти вариант и подешевле.

реклама

В российской крупной торговой сети этот же самый процессор AMD Ryzen 7 5800X OEM, в том же типе поставки стоит 25 990 рублей. Это дороже на 7 380,79 рублей. Вот это и есть цена за быструю доставку в течении буквально пары дней, возможности оплаты некоторых товаров по факту получения и после осмотра, а также цена гарантии российского магазина и сбережённых нервов, в некоторых случаях. 

Процессоры не подделывают, по крайней мере про замену теплораспределительных крышек давно не слышно, а брак или неисправный экземпляр может попасться и там и там. Да, условия возврата товара и реализации гарантийных прав в российских сетях будут лучше, по крайней мере они работают в российском правовом поле, но в данном конкретном случае это стоит 7 380 рублей. Расхождения в ценах в местных и зарубежных магазинах могут быть и меньше, но они редко составляют менее 20%.

реклама

Теперь о главном.

Преимущество покупки за рубежом в виде более низкой цены может быть снижено одним фактором - необходимостью оплаты таможенной пошлины. Сейчас физические лица могут ввезти в Россию товары для личного пользования, не уплачивая таможенные платежи, если стоимость товара не превышает 1000 евро. Это правило действует на покупки весом до 31 кг. То есть, при текущем курсе в 63,88 рубля за евро, при покупке товара стоимостью 63 880 рублей таможенный сбор платить не надо. Стоит учитывать ежедневное изменение курса и не брать товары с ценой, что называется "впритык".

Данный таможенный порог в 1000 евро (долларов) в России действует до 1 октября 2022 года. Это значит, чтобы купленный вами товар должен пройти таможенное оформление в РФ до 1 октября. Сколько он будет "ехать" с момента покупки до таможни - неизвестно, но времени осталось мало - всего каких-то 1,5 месяца.

Теоретически, после 1 октября 2022 года норма должна вернуться к прежним значениям — 500 евро и 25 кг. Но время сейчас сложное и беспрецедентное, а потому всё может быть "переиграно" в любой момент, и не факт, что в лучшую для нас с вами сторону.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

покупки таможня пошлина сбор 1000 евро товары из-за рубежа
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры августа 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
113
Rivian запатентовала свой способ уменьшения радиуса разворота электрических внедорожников
11
В США заявили, что к 2024 году построят ракетный двигатель на замену легендарному русскому РД-181
25
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
85
Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
39
Покупаем видеокарту для игры World of Tanks – 6 самых выгодных геймерских моделей под любой кошелёк
16
AMD скинула цены на новую линейку видеокарт – Radeon RX 6900 XT на Newegg стоит всего 43 500р
11
США ужесточили контроль за экспортом технологий, позволяющих создавать устойчивые к высоким температурам и радиации полупроводниковые компоненты
17
Энтузиасты обещают добавить возможность майнинга в Эфир после его перехода на PoS
7
"Жирные" донаты создали проблему - игроку Diablo Immortal с топовым персонажем не с кем играть
10
Хакеры взломали Marvel's Spider-Man в день выхода – какую видеокарту купить для эксклюзива Sony
10
Подешевеют ли компьютерные комплектующие в августе 2022 года — в Сбере ожидают падение доллара
4
Китайская Hygon, выпускавшая клоны процессоров AMD, успешно дебютировала на бирже
1
Вытянет ли NVIDIA RTX 2060 игру Marvel's Spider-Man Remastered - тесты в 1080p / 1440p / 4K от TG
5
Почти 900 USD за Ryzen 9 7950X — предварительные цены процессоров Zen 4 замечены в Канаде
32
Процессоры Intel Raptor Lake будут не просто обновлением Alder Lake и получат ряд улучшений — инсайд
21
Первые настольные процессоры AMD Ryzen 7000 могут остаться без комплектного охлаждения
5
Выживалка в Тихом Океане Stranded Deep покинула ранний доступ
+
Легендарную Gothic сравнили с ещё не вышедшей Gothic Remake – внимание к деталям и ползуны
4
Подробные характеристики графических процессоров AMD Navi 3X для Radeon RX 7000 — инсайд
1

Популярные статьи

Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
56
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
224
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
55
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
177
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
22
3 способа конвертировать PDF в Word
11
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
52
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
1
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
8

Сейчас обсуждают

puding
20:38
Народ потихоньку тарит даллары, так как из истории знает, что дерево рано или поздно в очередной раз обнулится, вместе с накоплениями. Америка стоИт и стоять будет, пока потенциал нации огромный, мозг...
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
LoL
20:34
Норм частота, на хуанани всякой больше не едет))
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
VRoman
20:33
Правильно. Нет людей - нет проблем.
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
ego0550
20:33
Бюджетная плата Про серии от МСИ, даже не А , а Р за 416 евро? 😂 В такой же серии Z690 плата стоит у MSI 170 евро. Это победа... над здравым смыслом.
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
Xmast
20:31
а вы что не оцениваете свои финансы? По любой цене что ли берете какой предложат?
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
flyval
20:30
Стыдно не знать. Это лучшие люди планеты!
Население Земли превысит отметку в 8 млрд человек примерно 15 ноября 2022 года
Александр Александров
20:30
они ещё верят,что курс цб настоящий
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
Александр Александров
20:30
Уровень зп в рф и стоимость железа никак не связанны.Но очень много вопросов к рисованному курсу доллара.В сша 6900 за 48т у нас 102т.А Великого Путина не трогай-это все многоходовочка.
Платы MSI MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI для Ryzen 7000 появились в европейских магазинах
Bnertiagfh
20:28
500 баксов, это условно 30тр совсем мало. Видяху уже не купишь, из-за 2-4 тысяч разницы смысл заморачиваться. Не удивлюсь если они для поддержки штанов местных барыг с АКИТ вообще порог уберут или сни...
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
Nike3G
20:28
Лукавите. Однопоточная разница (читай главный критерий) между 9400 и 12400 почти 40%, многопоток и вовсе 80%. С 13400 разница будет куда больше. И стоимость комплектов одного уровня идентичная на рели...
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем