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Для многих россиян покупка товаров в зарубежных магазинах, будь то немецкие магазины или площадка Aliexpress, является отличным способом купить тот же самый товар, что лежит на прилавке российской торговой сети, но существенно дешевле. Кто-то активно пользуется этой возможностью, экономя порой весьма значительные суммы, которые всегда есть куда потратить на что-то ещё, а другие опасаются приобретать что-то дороже чехла для смартфона. Поводы для беспокойства у вторых действительно есть и подводные камни реально существуют, но если пользоваться основными правилами при покупке за рубежом и проявлять хотя бы базовую осторожность, то эксцессы являются скорее статистической погрешностью, нежели абсолютным правилом. В конце концов покупать на том же Avito стоит с ещё большей предусмотрительностью.

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Основное правило при подобных покупках звучит так - покупайте у проверенных продавцов проверенными способами. Полный ликбез по этой теме весьма обширен и является темой уже для отдельной статьи, а потому новичкам, желающим устранить свои сомнения и опасения, можно обратиться за советом к бывалым покупателям в профильном разделе в конференции overclockers.ru.

Основной проблемой на сегодня при покупке в крупных европейских магазинах является то, что из-за санкций они отменили доставку в РФ и купить товар теперь возможно только через посредников, что требует выполнения дополнительных действий.

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У китайских площадок, если вести речь о порядочных продавцах, основная сложность связана со сроками доставки. Опять же, это не правило, и не значит, что именно вы с этим столкнётесь, сделав всего одну-две покупки. Но определённая закономерность в этом есть и она увеличивается с ростом количества заказов, что может изрядно потрепать покупателю его нервную систему.

Основной причиной того, что цены на товары в российских магазинах выше, чем в зарубежных заключается в том, что к цене товара автоматически прибавляется косвенный налог в виде НДС, размер которого может достигать 20%. Кроме того, в цену включаются все прочие затраты организации. Посмотрим на реальном примере.

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X OEM, являющийся "народной" вершиной для сокета AMD AM4, если забыть о дорогих AMD Ryzen 9 5900-5950X и AMD Ryzen 7 5800X3D, неоправданно увеличивающих стоимость всей сборки, на китайской площадке прямо сейчас стоит 18 609,21 рублей. Можно найти вариант и подешевле.

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В российской крупной торговой сети этот же самый процессор AMD Ryzen 7 5800X OEM, в том же типе поставки стоит 25 990 рублей. Это дороже на 7 380,79 рублей. Вот это и есть цена за быструю доставку в течении буквально пары дней, возможности оплаты некоторых товаров по факту получения и после осмотра, а также цена гарантии российского магазина и сбережённых нервов, в некоторых случаях.

Процессоры не подделывают, по крайней мере про замену теплораспределительных крышек давно не слышно, а брак или неисправный экземпляр может попасться и там и там. Да, условия возврата товара и реализации гарантийных прав в российских сетях будут лучше, по крайней мере они работают в российском правовом поле, но в данном конкретном случае это стоит 7 380 рублей. Расхождения в ценах в местных и зарубежных магазинах могут быть и меньше, но они редко составляют менее 20%.

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Теперь о главном.

Преимущество покупки за рубежом в виде более низкой цены может быть снижено одним фактором - необходимостью оплаты таможенной пошлины. Сейчас физические лица могут ввезти в Россию товары для личного пользования, не уплачивая таможенные платежи, если стоимость товара не превышает 1000 евро. Это правило действует на покупки весом до 31 кг. То есть, при текущем курсе в 63,88 рубля за евро, при покупке товара стоимостью 63 880 рублей таможенный сбор платить не надо. Стоит учитывать ежедневное изменение курса и не брать товары с ценой, что называется "впритык".

Данный таможенный порог в 1000 евро (долларов) в России действует до 1 октября 2022 года. Это значит, чтобы купленный вами товар должен пройти таможенное оформление в РФ до 1 октября. Сколько он будет "ехать" с момента покупки до таможни - неизвестно, но времени осталось мало - всего каких-то 1,5 месяца.

Теоретически, после 1 октября 2022 года норма должна вернуться к прежним значениям — 500 евро и 25 кг. Но время сейчас сложное и беспрецедентное, а потому всё может быть "переиграно" в любой момент, и не факт, что в лучшую для нас с вами сторону.